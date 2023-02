Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaanse moeder laat kinderen van 3 en 12 maandenlang alleen thuis

Bijna twee maanden lang werden twee kinderen van 3 en 12 jaar in de Amerikaanse staat Texas aan hun lot overgelaten. De politie zoekt naar de moeder, die tot nu toe nog spoorloos is.

Het gaat om een 31-jarige vrouw die haar twee kinderen vorig jaar september alleen achter liet in haar huis. Weken later werd de moeder zonder haar kinderen gezien in de staat Alabama.

Beiden hebben een andere vader. De vader van het 12-jarige meisje, die in Californië woont, kreeg na een tijdje in de gaten iets niet klopte en schakelde de politie in. Samen met agenten ging hij naar het huis waar de kinderen verbleven. Eenmaal aangekomen bleek dat ze al bijna twee maanden alleen thuis waren, zo schrijven Amerikaanse media.

Nauwelijks eten in huis

Volgens de politie hadden de twee nauwelijks eten in huis, op wat gedroogde bonen en wat kruiden na. Ook waren de kinderen niet ingeschreven op een school. „Een kind van 12 kan niet voor langere tijd voor een 3-jarige zorgen. Dat is gevaarlijk, zeker anderhalve maand lang”, aldus een woordvoerder van de politie. Wel waren ze in goede gezondheid toen de politie hen aantrof. „Ik denk dat de 12-jarige erg vindingrijk is geweest”, stelt de politiewoordvoerder.

Volgens de politie durfde het 12-jarige meisje niemand te laten weten dat zij en haar broertje alleen thuis waren achtergelaten omdat ze bang was dat haar vader haar weg zou halen en haar broertje alleen achter zou blijven.

Kinderen wonen bij hun oma

Inmiddels zijn de twee bij hun oma onder gebracht. Daar woont ook een derde kind van de moeder, een meisje van 14 jaar. Zij was de maand voordat de moeder haar kinderen in de steek liet al van huis weggelopen.

De moeder wordt nog door de politie gezocht. Ze wordt verdacht van het in de steek laten van haar kinderen zonder de intentie om terug te keren.