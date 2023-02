Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duizenden zwangere Russische vrouwen reizen naar Argentinië en dit is waarom

Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn vluchten tussen Moskou en Buenos Aires enorm in populariteit gestegen. Duizenden zwangere Russische vrouwen kiezen er namelijk voor om in Argentinië te bevallen.

Dat doen zij omdat hun kind dan ook de Argentijnse nationaliteit krijgt. Bovendien is het erg makkelijk om naar Argentinië te reizen omdat Russen geen visum nodig hebben om het land binnen te komen. En ook het verlengen van het standaard verblijf van 90 dagen of het krijgen van een verblijfsvergunning is eenvoudig.

Russische paspoort niet veel waard

Al voor de oorlog in Oekraïne was het paspoort van Russen niet veel waard. Russen konden zonder visum slechts naar zo’n tachtig landen reizen. Nadat Rusland Oekraïne binnenviel, werd dit aantal nog minder. Veel Europese landen maakten het voor Russen bijna onmogelijk om toegang te krijgen. Met een Argentijns paspoort is met mogelijk om zonder visum naar 171 landen te reizen, waaronder de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

Daarom kiezen veel zwangere vrouwen er nu voor om naar Argentinië te reizen. „Een Argentijns paspoort zal veel deuren openen voor mijn kind”, vertelt de Russische Polina Cherepovitskaya aan The Guardian. „Ik ontdekte dat ik zwanger was kort nadat de oorlog in Oekraïne begon. Toen we zagen dat de grenzen om ons heen snel begonnen te sluiten, wisten we dat we een plek moesten vinden waar we gemakkelijk naartoe konden reizen.”

Cherepovitskaya en haar man willen graag in Buenos Aires blijven. Ze zijn van plan ook voor zichzelf het Argentijnse staatsburgerschap aan te vragen. Dat gaat nu namelijk nóg makkelijker omdat hun kind de Argentijnse nationaliteit heeft.

Onduidelijk hoeveel Russische vrouwen naar Argentinië reizen

Hoeveel Russische vrouwen er net als Cherepovitskaya voor kiezen om speciaal naar Argentinië te reizen om te bevallen, is niet duidelijk. Cijfers zijn lastig te krijgen, maar volgens een schatting van Georgy Polin, hoofd van de consulaire afdeling van de Russische ambassade in Argentinië, waren het er in 2022 tussen de 2000 en 2500. Naar verwachting besluiten dit jaar nog meer Russische vrouwen naar Argentinië te reizen.