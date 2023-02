Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental aardbeving Turkije en Syrië boven 28.000, VN vreest voor verdubbeling

Het aantal doden door de aardbevingen in Turkije en Syrië is gestegen tot ruim 28.000, maar de VN verwacht dat dat aantal zeker nog zal verdubbelen. Dat zei VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths gisteren in een interview met Sky News.

Zes dagen na de ramp is er nog altijd geen zicht op wat het uiteindelijke dodental zal zijn. „Ik denk dat het moeilijk is om een exacte schatting te maken omdat we onder het puin moeten komen, maar ik weet zeker dat het zal verdubbelen of meer. We zijn nog niet echt begonnen met het tellen van het aantal doden”, zegt Griffiths.

Ergste ramp in het gebied in honderd jaar

Het is volgens hem de ergste ramp in het gebied in honderd jaar en er wordt tot nu toe vooral gefocust op het bevrijden van overlevenden. „Het is een schokkend idee dat er nog mensen vastzitten tussen deze puinhopen, sommigen nog levend”, aldus Griffiths tegen Sky News.



Griffiths arriveerde gisteren in de zuidelijke Turkse stad Kahramanmaras, het epicentrum van de eerste aardbeving die met een kracht van 7.8 in de vroege ochtenduren van maandag miljoenen levens op zijn kop zette. Tot nu toe zijn er volgens de autoriteiten 24.617 mensen omgekomen in Turkije en 3574 mensen in Syrië.

Honderdduizenden mensen in Turkije en Syrië hebben warme maaltijd nodig

De Verenigde Naties waarschuwen dat ten minste 870.000 mensen in Turkije en Syrië dringend warme maaltijden nodig hebben. Alleen al in Syrië zijn mogelijk 5,3 miljoen mensen dakloos geworden door de ramp. Tienduizenden reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden onder het puin. „Binnenkort zullen de zoek- en reddingsmensen plaatsmaken voor de humanitaire organisaties die de komende maanden moeten zorgen voor de buitengewoon hoge aantallen getroffenen”, zei Griffiths op Twitter.



Laatste dag van Nederlands reddingsteam

Nu de kans op het vinden van overlevenden steeds kleiner wordt, gaan de leden van het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR vandaag voor het laatst op zoek in het puin. Morgen wordt het basiskamp weer afgebroken en dragen ze het werk over aan andere reddingsteams.

De leden van het Nederlandse reddingsteam zijn na zes dagen zoeken steeds meer fysiek en mentaal vermoeid, zo laat USAR weten in een persbericht. De reddingswerkers reizen daarom vanuit Turkije naar een onbekende locatie, waar het team kan herstellen van de afgelopen dagen van haast onafgebroken zoeken. Donderdag vliegt het team naar Vliegbasis Eindhoven.