Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlands team redt overlevenden aardbeving Turkije, grote actie Giro555

Het Nederlandse reddingsteam heeft in het rampgebied in Turkije tot nu toe zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Elke aparte reddingsgroep heeft minstens één persoon gered. In Nederland is Giro555 gisteren geopend. Een grote landelijke (tv)actie voor de slachtoffers van de aardbevingen en Turkije en Syrië, met nu meer dan 8100 doden, wordt voorbereid.

Het redden van overlevenden van de aardbeving in Turkije werd vanmorgen gemeld door een woordvoerder van het reddingsteam USAR. Het team heeft vlakbij de stad Hatay een basiskamp opgezet. USAR is niet in het veel moeilijker bereikbare en ook door oorlog geteisterde Syrië actief.

Reddingsteam deelt beelden van werk in Turkije

„In de loop van de nacht hebben de reddingsploegen elkaar afgelost. Er is de hele nacht doorgezocht en ook nu zijn we in het gebied aan het werk”, aldus de zegsman van USAR. Hij zegt dat zijn team op straat veel waardering krijgt van de lokale bevolking. Volgens hem ervaren ze „veel steun en troost”. Op social media en op de eigen website heeft USAR beelden getoond van reddingsacties, waarop onder meer te zien is dat een vrouw ondersteund door twee reddingswerkers uit een ingestort pand wordt gehaald.

Tijdens het maken van de beelden lag het aantal geredde mensen nog op zes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

UPDATE: We hebben als @USARNL gisteravond en vannacht inmiddels zes mensen kunnen redden. Een update van onze media officer Jop Heinen vanaf ons basiskamp. pic.twitter.com/ign1f5K6sM — USAR.NL (@USARNL) February 8, 2023

24 uur per dag, 7 dagen per week

USAR vertrok maandagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar Adana in Turkije en zette gisteren het basiskamp op in het rampgebied. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie. Zij zijn hiervoor speciaal getraind. Ook zijn er acht reddingshonden. De vier reddingsgroepen werken 24 uur per dag, zeven dagen in de week in wisselende diensten. Als twee reddingsgroepen erop uit zijn, kunnen de andere twee rusten en eten, legt de woordvoerder uit. De honden zijn getraind om signalen op te pikken van levende mensen. In de regio Hatay zitten meerdere reddingsteams uit verschillende landen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De verbinding is hier moeizaam, hierbij een nieuwe poging. ^JH pic.twitter.com/GXGT12WJFD — USAR.NL (@USARNL) February 8, 2023

Aantal doden aardbevingen Turkije en Syrië

Het aantal doden in Turkije en Syrië door de zware aardbevingen van maandag is gestegen tot 8164. In Turkije zijn dinsdag 5894 doden geteld, melden de autoriteiten. In buurland Syrië zijn volgens het ministerie van Gezondheid en hulpverleners zeker 2270 mensen omgekomen. Meer dan 34.810 mensen raakten in Turkije gewond, in Syrië minstens 3700.

De vreselijke cijfers veranderen met het uur. Naar verwachting neemt het aantal slachtoffers vandaag weer verder toe. De reddingswerkzaamheden gaan continu door, ook ‘s nachts. Mede door het winterweer met temperaturen onder het vriespunt en sneeuw is het redden van overlevenden een race tegen de klok. Er worden echter nog altijd mensen levend onder het puin vandaan gehaald, onder wie kinderen.

Giro555 opengesteld, grote actiedag op komst

De samenwerkende hulporganisaties zijn in Nederland een nationale actie gestart en hebben Giro555 opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. „Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp”, aldus Giro555.

👇 Wie werken er samen? De samenwerkende hulporganisaties voor Giro555 bestaan uit Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision.

Op woensdag 15 februari is een Nationale Actiedag voor de slachtoffers. Hoe die er precies uitziet, is nog niet bekendgemaakt. Radio en televisie zullen een grote rol spelen bij de actie. Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes vertelde gisteravond in de talkshow Khalid & Sophie dat de omroepen de handen ineenslaan.

Giro555 staat ook nog open voor de slachtoffers van het conflict in Oekraïne. Ook daarvoor kunnen mensen nog doneren. Eerder opende het Rode Kruis al een rekeningnummer vanwege de aardbevingen. Binnen 24 uur werd al meer dan 2 miljoen euro opgehaald.