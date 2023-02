Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fors meer aangiften zedenmisdrijven: ‘The Voice-schandaal speelde grote rol’

Het aantal aangiften van seksuele misdrijven is vorig jaar fors toegenomen. In 2020 werden er zo’n 2900 aangiften gedaan van misdrijven als verkrachting, aanranding, incest, ontucht met minderjarigen en online kinderlokkers. Vorig jaar waren dat er ruim 3400, een toename van twintig procent, bevestigt politiecommissaris Caroline Monster. De onthullingen over de misstanden achter de schermen van The Voice of Holland spelen een grote rol in de toename. Het kan zijn dat mensen sneller hun verhaal durven te doen.

„We zien dat de instroom relatief hoog blijft. Dus we denken nu dat er mogelijk een nieuwe norm is”, zegt Monster, die overigens mensen oproept meldingen te blijven doen. „Dit verhaal moet geen afschrikkende werking hebben.”

Meer aangiften, maar zaken blijven langer liggen

Ondanks de forse toename is het aantal zaken waarbij het langer dan een halfjaar duurt voordat er opsporingshandelingen plaatsvinden, volgens de politiecommissaris slechts minimaal toegenomen. Het gaat om 856 zaken, tegenover 798 eerder, zegt de politiecommissaris. Het streven is om een dossier binnen zes maanden door te sturen naar het Openbare Ministerie.

„Dat zaken soms zo lang blijven liggen, kan ingrijpend zijn voor het slachtoffer”, zegt Monster. Maar ze wijst erop dat veel zaken wel zijn opgepakt, en dat het aantal zaken naar het OM is doorgestuurd, met twintig procent is toegenomen. Er moeten keuzes worden gemaakt, op basis van de prioriteit van een zaak en de politiecapaciteit.

Seksuele misdrijven bij The Voice

Op 20 januari 2022 kwam het programma BOOS met de onthulling van de misstanden binnen het Nederlandse zangprogramma The Voice of Holland. Meerdere slachtoffers deelden anoniem hun ervaringen met de coaches en andere productieleden. Coaches Marco Borsato, Ali B, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De bandleider bekende dat de makers van het programma op de hoogte waren van de beschuldigingen. Een jaar later weten we dat regisseur Martijn niet vervolgd wordt, over de andere beschuldigden zal later dit jaar meer duidelijk worden.

Krappe arbeidsmarkt zorgt voor problemen

De nieuwe Wet van seksuele misdrijven gaat naar verwachting zorgen voor meer aangiften, omdat het makkelijker wordt om aangifte te doen. „Met de huidige bezetting kunnen de zedenteams de instroom al niet aan, dus dat gaat wringen”, geeft de politiecommissaris aan. Ook de politie heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Er is weliswaar hulp bij gekomen uit andere teams en van de marechaussee, en met de nieuwe wet komt er ook extra geld beschikbaar om meer mensen te trekken. „We verwachten niet dat we heel snel veel extra mensen kunnen krijgen. De arbeidsmarkt is voor iedereen een probleem, dus ook voor ons”, aldus Monster.