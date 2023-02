Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers schieten vol door trieste beer Balou in Floortje Gaat Mee: ‘Nu al tranen’

Floortje Dessing reist van Nederland tot Nepal mee met fotograaf Jasper Doest, in haar nieuwe reisprogramma Floortje Gaat Mee. De twee leggen samen de band tussen mens en dier vast in elf verschillende landen.

En die band is gecompliceerd, blijkt uit de eerste aflevering waar Dessing beer Balou bezoekt, die al 23 jaar in een klein hok in Roemenië leeft.

Floortje Dessing in Roemenië

De eerste stop in Floortje Gaat Mee is Roemenië. In Roemenië is er een grote populatie beren en die leven niet alleen in het wild, sommigen leven in gevangenschap. Ondanks het feit dat dit officieel verboden is, zijn er nog steeds beren die in dierentuinen en circussen worden gehouden.

Dessing en Doest bezoeken beer Balou, die al 23 jaar lang in een klein hok in een Roemeens skiresort leeft. De eigenaar van het skiresort, die jaren geleden in bezit kwam van Balou, noemt het hok een soort dierentuin. Vanwege de vergunningen en de goede connecties die de eigenaar heeft, is het dierenwelzijnsorganisaties tot op de dag van vandaag niet gelukt om de beer er weg te krijgen. „Dit is meteen ook een voorbeeld van hoe wij als mens denken superieur te zijn aan dieren. Wij willen hem hebben, wij vinden hem lief, wij willen hem in dit hok”, verzucht Dessing.

„Ze zeggen hij is happy, maar kijk hem nou”, voegt Doest toe. De foto’s die Doest tijdens het bezoek maakt, laten een heel ander beeld zien dan een blije beer. De trieste blik is niet te missen. „Maar zij zien het niet meer. Die vrouw van het resort, zij houdt van de beer en is overtuigd dat hij het goed heeft hier.”

Het beeld van de trieste beer Balou wekt bij veel Floortje Gaat Mee-kijkers emoties op. „Ik heb nu al tranen”, twittert een kijker. „Het doet pijn te kijken naar het leed dat we dieren aandoen”, schrijft een andere kijker.



In tranen door vermoeidheid en hormonen kijk ik naar #FloortjeGaatMee. Wat doen wij mensen de dieren aan. En wat fijn dat er mooie mensen zijn die als levensdoel hebben deze dieren te helpen. #Beren #Roemenië #Floortje — Globeskater (@Globeskater) February 16, 2023



#Floortjegaatmee is weer prachtig gemaakt. Het doet pijn te kijken naar het leed dat we dieren aan doen. Nog steeds maken we misbruik, buiten we ze uit en mishandelen we deze mooie wezens. #walgelijk #dierenleed — Liz (@LBerrie20) February 16, 2023



…Floortje ontmoet in #Roemenië een trieste bruine beer. Doet me denken aan toen. De '70's, #Silvolde. Toen hadden we daar ook zo'n trieste bruine beer. Aan een korte, stalen ketting. In een pretpark, #TropischOosten. (Vraag maar aan je vriendje, @RademakerMo) #Floortjegaatmee. pic.twitter.com/vutOi2lQyL — Eric Schuurman ©️ (@SchuurCom) February 16, 2023



Ik heb de petitie van #floortje getekend. Ik wil zo graag dat #floortjegaatmee daadwerkelijk bijdraagt aan een wereld met respect en liefde voor dieren. https://t.co/f7TfGuCBml — loretta schrijver (@lmschrijver) February 17, 2023

‘Hoe kun je deze beesten nu doden?’

De volgende stop voor Dessing en Doest in Floortje Gaat Mee is Cristina Lapis, die met haar stichting Libearty Sanctuary haar leven wijdt aan het redden van beren zoals Balou. Ze redt de beren uit gevangenschap en zorgt voor hen op een groot stuk land. „De afgelopen 25 jaar van mijn leven heb ik gegeven aan de dieren en ik wil dit blijven doen tot mijn dood. In een volgend leven hoop ik weer omringd te zijn door dieren”, vertelt Lapis. „Als ik dat verdien. Ik bid tot God dat hij me dat gunt.”

Inmiddels vangt Lapis meer dan 140 beren op. Lapis en haar partner hebben een hut gebouwd om de beren van dichtbij te kunnen zien. „Ze zijn zo mooi. Hoe kan je deze beesten nu doden?”, vraagt Lapis zich af, terwijl ze de beesten bewondert.

In Roemenië zijn er inmiddels wetten die het doodschieten van beren verbieden. Maar dat betekent niet dat het niet meer gebeurt. „Er zijn altijd manieren. Dan zeggen ze gewoon dat de beer het dorp aanvalt of dat er te veel beren zijn.”

Beer Mascha verward na ruim twintig jaar in het circus

Tijdens het bezoek van Dessing en Doest komt er een nieuwe beer aan in de opvang van Lapis. Beer Mascha heeft haar leven lang kunstjes moeten opvoeren in een Oekraïens circus. Op videobeelden is te zien hoe Mascha bij aankomst verward is en nog steeds kunstjes probeert op te voeren, omdat dat hetgeen is dat ze jaren en jaren heeft moeten doen. „Wanneer ze buiten komt en het water en de andere beren ziet, gaat het vast een stuk beter met haar”, stelt Lapis Dessing gerust.

Wanneer Mascha uit haar binnenverblijf wordt gelaten, gaat ze direct op verkenningstocht. Het beeld van de beer die eindelijk vrij rond kan lopen, maakt Lapis emotioneel. „Misschien heeft ze nog nooit in het echt een boom gezien, ze zat van kleins af aan al in het circus”, vertelt Lapis. „Ze is hier in de lente gekomen en ik hoop dat ze hier nog vele mooie lentes mag doorbrengen. Elke dag die ze hier doorbrengt, is winst.”

