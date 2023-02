Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bobbi Eden wil bezoeken pornosites bemoeilijken voor minderjarigen: ‘Het is geen vanillaseks meer’

Pornosites verbieden voor minderjarigen? Frankrijk is het eerste land ter wereld dat die stapt neemt. Moeten de Nederlanders een voorbeeld nemen aan de Fransen? Aan de HLF8-tafel denkt voormalig pornoactrice Bobbi Eden dat het niet zo’n slecht idee is.

„Porno is vanaf 18 jaar en ik vind niet dat kinderen daar al mee geconfronteerd moeten worden”, is Eden van mening.

Frankrijk verbiedt pornosites voor minderjarigen

Gisteren maakte de Franse staatssecretaris Jean-Noël Barrot van Digitale Zaken bekend dat Frankrijk pornosites wil gaan blokkeren voor kinderen onder de 18. Vanaf maart start er een experiment met een anonieme leeftijdschecker, een digitaal certificaat waarmee iedereen die een pornosite bezoekt, zich moet legitimeren. Als daaruit komt dat de bezoeker minderjarig is, krijgen ze geen toegang tot de website. Pornosites die niet willen meewerken aan deze anonieme leeftijdschecker, zullen verboden worden in het land.

De aanleiding voor de nieuwe maatregel is een groot strafrechtelijk onderzoek naar twintig mannelijke pornoproducenten en -acteurs. Zij zijn aangeklaagd wegens onder meer verkrachting.

Overal voor legitimeren, dus waarom niet voor porno?

Eden vindt het idee van de Fransen niet verkeerd. „Porno is entertainment, maar kinderen kunnen dat totaal nog niet zo zien. Zij kunnen het onderscheid nog niet maken.” Wie vroeger pornofilms of -bladen wilde kopen, moest dat fysiek doen in een supermarkt of videotheek. „Maar nu is het één druk op de knop en dan heb je het in je huiskamer.”

Aan de HLF8-tafel blijkt ook dat vrijwel iedereen voor het eerst iets van porno heeft gezien toen ze kind waren. Ook journalist Roderick Veelo. „Vind je het dan goed dat er nu legitimatie verplicht wordt in Frankrijk om het te consumeren?”, vraagt HLF8-presentator Sam Hagens. „Je moet je overal voortdurend legitimeren, dus ik vind dat helemaal geen probleem”, antwoordt Veelo.

Geen vanillaseks meer

Toch zal het consumeren van porno onder de minderjarigen nooit helemaal kunnen worden tegengehouden, benadrukt Eden. „Het begint bij de ouders en de opvoeding. Van: ‘Zo ga je met mensen om, dit is echt, dit is niet echt, dit is entertainment’. Maar het bemoeilijken ervan kan zeker wel, want op dit moment is het wel héél erg makkelijk om het te vinden. En het is niet zoals vroeger dat we alleen vanillaseks zagen, het is nu best wel heel erg extreem wat je soms ziet op pornosites.”

Ook opvoedingsdeskundige Jacqueline Kleijer sluit zich aan bij de mening van Eden. „Ik vind het wel een heel interessant plan. Ik denk dat het sowieso heel goed is dat iedereen het er nu even over heeft. Want porno kan best schadelijk zijn voor jongeren”, vertelt Kleijer. „Het is niet zo dat jongeren voor het eerst porno zien, het zijn echt al kinderen op de basisschool. En tegenwoordig zit er in porno heel veel geweld. Je hoeft maar op een pornosite te klikken en het wordt steeds extremer. Ik vind het zorgelijk dat, dat het beeld is wat de kinderen krijgen.”

De HLF8-tafelgasten zijn verdeeld over de vraag of pornosites in Nederland ook geblokkeerd moeten worden voor minderjarigen. Het risico blijft namelijk dat juist omdat het verboden is, het nog aantrekkelijker en interessanter wordt, is muziekproducent Ronald Molendijk van mening. „Maar je zou wel gewoon tegenwicht kunnen geven.”

Kijk HLF8 terug via KIJK.