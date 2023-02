Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Projectie op het Anne Frank Huis: ‘Een vorm van Holocaustontkenning’

De teksten die maandagavond minutenlang werden geprojecteerd op het Anne Frank Huis wekken veel afschuw op bij de bevolking. Premier Mark Rutte noemt het ‘verwerpelijk’, ook vanuit de Tweede Kamer wordt met afschuw gereageerd. Volgens Willem Wagenaar, onderzoeker bij de Anne Frank Stichting, is het balpenverhaal een ‘klassieker’ in de extremistische kringen die de Holocaust ontkennen.

De politie liet vandaag weten onderzoek te doen naar de tekst, waarin suggestie wordt gewerkt dat het beroemde dagboek van Anne Frank vals zou zijn. „De onjuiste bewering over het dagboek, is gebaseerd op een onderzoeksrapport over het dagboek uit 1980 dat werd uitgevoerd door de Duitse politie”, vertelt Wagenaar.

Balpen in het dagboek

De Duitse politie onderzocht de soorten papier en schrijfwaar dat werd gebruikt in het dagboek. Uit het onderzoek bleek dat op losse vellen in het dagboek met balpen geschreven aantekeningen waren gevonden. „Die losse vellen bleken van een onderzoekster te zijn die rond 1960 grafologisch onderzoek deed naar het dagboek”, meldt Wagenaar. Bovendien werd dit ook uitgewezen in het onderzoek van het Nederlandse Forensisch Instituut in de jaren 80. Het originele papier van het dagboek is alleen met vulpen en rood potlood beschreven.

Dreiging voor ons land

Mark Rutte noemt het niet alleen ‘verwerpelijk’, hij voegt er aan toe dat er geen plaats is voor antisemitisme in ons land. „We kunnen en mogen dit niet accepteren”, laat Mark Rutte op Twitter weten.



„Kwetsend, gevaarlijk en laf”, oordeelt CDA-Kamerlid Anne Kuik. „In de Tweede Wereldoorlog gedijden de antisemitische complottheorieën, nu komen deze enge draaikolken ook weer op. Antisemitisme, extremisme en complot denken zijn een dreiging voor ons land, waar we alert op moeten blijven en die we moeten bestrijden.”



Neonazi’s

In de jaren 70 gaf een tv-serie over de Holocaust pas verduidelijking over wat er precies gebeurd was. „Dit vormde een bedreiging voor de ideologie van neonazi’s”, legt Willem Wagenaar uit. De neonazi’s trekken alles rond de Holocaust in twijfel. Het dagboek van Anne Frank is een belangrijk bewijsstuk over de Jodenvervolging van die tijd.

„Wanneer je de authenticiteit van het dagboek van Anne Frank in twijfel trekt, trek je ook de Holocaust in twijfel”, aldus Wagenaar. Wat de mensen beweegt die de tekst op het Anne Frank Huis projecteerden, is volgens Wagenaar duidelijk: „De beelden van de projectie gingen rond op neonazistische Telegramgroepen, dus de boodschap zal dat ook zijn.” Onder de video is muziek te horen met een expliciet antisemitische songtekst.

‘Den Haag’ walgt van tekst over dagboek

Naast eerder genoemde Anne Kuik, klinken er nog meer geluiden van politici in Den Haag. Justitieminister Dilan Yeşilgöz noemt „walgelijk, echt walgelijk”. Ook in de Tweede Kamer wordt met afschuw gereageerd. „Walgelijk dat mensen de ruimte voelen voor deze onversneden haat en antisemitisme”, vindt Volt-leider Laurens Dassen. GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemt het „enorm verontrustend dat extreem-rechts zich vrij voelt dit soort verwerpelijke antisemitische complottheorieën te projecteren.”

„Wat een gestoorde actie”, aldus PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. Hij brengt in herinnering dat rond de jaarwisseling al racistische leuzen geprojecteerd werden op de Erasmusbrug in Rotterdam. „Verwerpelijk en pijnlijk”, vindt zijn partijleider Attje Kuiken. „Antisemitisme groeit en moet daarom krachtig worden weersproken en bestreden.”