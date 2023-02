Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afschuw over projectie op het Anne Frank Huis: ‘Onversneden antisemitisme’

Op een projectie met een complottheorie over Anne Frank wordt geschokt gereageerd. De theorie beschrijft dat Anne haar eigen dagboek niet geschreven zou hebben. ‘Anne Frank is de uitvinder van de balpen’, stond er maandagavond op het Anne Frank Huis in Amsterdam geprojecteerd. De burgemeester van de hoofdstad, Femke Halsema, noemt het „onversneden antisemitisme.”

De politie doet momenteel onderzoek naar de geprojecteerde tekst. De beelden van de projectie doken op via een rechts-extremistisch Telegramkanaal. De pen, waarmee Anne haar dagboek heeft geschreven, zou volgens de complotdenkers pas na de oorlog gebruikt worden.



Meen me te herinneren dat deel dagboek geschreven was met balpen. Iets wat pas na de 2e wereld oorlog was uitgevonden.

Niet de eerste keer

„Fokking nazi’s ontkennen naast de Holocaust nu ook nog de authenticiteit van het dagboek van Anne Frank”, wordt er op twitter gezegd. Veel twitteraars staan achter het verhaal van Anne Frank en vinden de projectie op het Anne Frank Huis een schande. De projectie op het historische huis is niet het eerste wat dit jaar een schok teweegbrengt bij de bevolking. De Erasmusbrug werd tijdens de afgelopen jaarwisseling via een projectie plotseling gevuld met de woorden ‘Vrolijk blank 2023’. Bovendien werd de uit het Engels vertaalde zin „We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren”, een tekst van een Amerikaanse neonazi, geprojecteerd.

Steun aan Anne Frank

Twitter staat vol met teksten die Anne Frank in haar dagboek schreef. Mensen over de hele wereld betuigen steun. „Whoever is happy will make others happy too. -Anne Frank” en „Dead people receive more flowers than living ones because regret is stronger than gratitude ~Anne Frank.”



Whoever is happy will make others happy too. -Anne Frank

Halsema woedend over Anne Frank-actie

De Amsterdamse burgermeester Femke Halsema noemt de projectie op het Anne Frankhuis „onversneden antisemitisme” en „een aanval op het Anne Franks nalatenschap.” Halsema zegt in nauw contact te staan met de directie van het Anne Frankhuis, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, politie en justitie.



wijfelen aan #AnneFrank? #complot #isdannietsmeerheilig Anne schreef!:

" En wie gelukkig is, zal anderen gelukkig maken." "Niet in rijkdom of macht ligt de grootheid van de mensen, maar in karakter en goedheid."

Haar woorden blijven langer nagalmen dan welke projectie ooit.

De Anne Frank Stichting heeft aangifte gedaan van de projectie op de gevel van het beroemde huis in Amsterdam. Volgens de stichting was een tekst maandagavond enkele minuten te zien.