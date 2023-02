Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blowverbod op de Wallen in Amsterdam: ‘Trekpleister weg’

Het besluit voor een blowverbod in het Amsterdamse Wallengebied wekt felle reacties op. Een enkeling is blij met de beslissing, maar veel mensen hebben er weinig begrip voor. „Dus wordt de overlast in de rest van de binnenstad erger.”

Het centrum van onze hoofdstad kent veel overlast. Dit komt veelal door het gebruik van alcohol en drugs. Ook zorgen de vele toeristen die de stad trekt voor drukte. De gemeente komt nu met verschillende maatregelen om de overlast tegen te gaan.

Sceptische reacties

De meeste mensen reageren overwegend sceptisch op de nieuwe maatregelen. Er is onder meer kritiek op het beleid rondom softdrugs. „Terwijl op steeds meer plaatsen in de wereld het softdrugsbeleid wordt geliberaliseerd en meteen ook de achterdeur wordt gereguleerd, focust Amsterdam zich nu op een blowverbod op straat. Gaat vast werken!”

Ook denken mensen dat een blowverbod weinig zal bijdragen aan een veiligere sfeer. „Ja, van een blowverbod wordt het echt minder grimmig”, klinkt een sarcastische reactie. Een ander denkt dat een blowverbod in dit specifieke gebied zal leiden tot een verplaatsing van het probleem „Een goed begin. Maar wat doen die blowende toeristen wanneer in het Wallengebied gehandhaafd wordt? Precies, die verhuizen naar de grachtengordel, waar de hasj-stank nu al vaak niet te harden is. Wees dus consequent en stel een #blowverbod in voor de hele binnenstad.” Een ander concludeert: „Dus wordt de overlast in de rest van de binnenstad erger.”



Toch zijn er ook mensen die positief reageren op de besluiten. „Het is tijd voor een blowverbod in heel Amsterdam voor buiten. Word kotsmisselijk van het verplicht opsnuiven van wietdampen van toeristen.”



Verschillende maatregelen aangekondigd

Naast een blowverbod wil de gemeente meer doen om de hinder in de binnenstad terug te dringen. Zo zullen horecazaken, denk aan cafés en restaurants, op vrijdag en zaterdag om 02.00 uur dicht moeten gaan. Nu is dat nog één tot twee uur later. Dit besluit geldt overigens ook voor seksinrichtingen met een horecavergunning.

Verder zal de al bestaande regeling omtrent de verkoop van alcohol in het wallengebied blijven bestaan. Dit houdt in dat onder andere winkels en slijterijen van donderdag tot en met zondag geen alcoholische dranken mogen verkopen vanaf 16.00 uur s ’middags.

Inspraak

Bewoners krijgen de kans te reageren op de beslissingen. Inspraakreacties op het blowverbod en verkoopregels rondom alcohol kunnen tot volgende maand via de website van de gemeente worden ingestuurd.