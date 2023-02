Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Amsterdams VVD-raadslid vroeg collega om ‘MeTootje’ te verzinnen’

Het Amsterdamse VVD-raadslid Daan Wijnants zou aan collega Ellis Mulder hebben gevraagd om een ‘MeToo’tje’ te verzinnen tegen een oud-stadsdeelbestuurder van D66. Hiermee hoopte Wijnants de D66’er in een kwaad daglicht te stellen. Mulder ervoer de suggestie als ‘grensoverschrijdend’ en maakte er een melding van bij de VVD, maar kreeg naar eigen zeggen nul op het rekest.

Dat schrijft NRC.

VVD-raadslid zou D66’er willen beschadigen met ‘MeToo’tje’

Het incident zou zich in 2019 hebben afgespeeld, tijdens een strategisch overleg van de VVD in Buitenveldert. „MeToo is helemaal in de mode en een goede manier om hem te pakken”, zei Wijnants naar verluidt tijdens de vergadering. Mulder zou de aangewezen persoon zijn om dit te doen omdat zij „nu eenmaal de enige vrouw is”.

De vergadering zit Mulder nog altijd dwars. Ze heeft verschillende keren geprobeerd om het voorval aan te kaarten binnen de VVD, zowel in Amsterdam als op landelijk niveau, maar wacht ruim drie jaar later nog altijd op een „fatsoenlijke reactie van de partij”. „Ik deed de melding met enkel goede intenties voor de VVD, en word sindsdien als dader behandeld binnen de partij”, schreef ze vorig jaar in een e-mail naar waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes.

Voorval bevestigd door aanwezigen

Twee van de vijf VVD’ers die bij het overleg aanwezig, waren bevestigen aan de krant dat Wijnants de bewuste vraag aan Mulder stelde. Ze zien de opmerking wel onschuldiger dan Mulder het ziet: „Kantinepraat, totaal misplaatst” en „Een grap over een valse beschuldiging, nooit serieus bedoeld”.

In een reactie aan NRC zegt Wijnants het voorval niet te kunnen herinneren, maar het ook niet uit te sluiten. Wél herinnert hij zich dat hij aan Mulder voorstelde dat zij het volgende debat met de D66-stadsbestuurder zou voeren. „Het was bekend dat hij niet zo goed met vrouwen kon omgaan. Op die manier zouden we het extra ongemakkelijk voor hem maken.” Dit noemt hij achteraf „een onhandige opmerking”. Ook zegt hij „graag met Mulder in gesprek te willen gaan, om mijn excuses aan te bieden”.