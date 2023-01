Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Vrolijk blank 2023’: Racistische leuzen geprojecteerd op Erasmusbrug in Rotterdam

Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling racistische leuzen geprojecteerd. Er was onder meer ‘White lives matter’, ‘vrolijk blank 2023’ en ‘Zwarte piet deed niets verkeerd’ te lezen.

Een andere leus was ‘we must secure the existence of our people and a future for white children‘, een leus die in Amerika in alternatief rechtse kringen wordt gebruikt. Datzelfde geldt voor de term ‘white lives matter‘, dat in 2015 ontstond als een reactie op de antiracismebeweging Black Lives Matter. Op social media gaan beelden rond van de projecties. „Een schande”, reageert een twitteraar.



‘We must secure the existence of our people and a future for white children’ op de Erasmusbrug geprojecteerd. Maar hier is nog even een discussie gaande of het wel echt racistisch was. Dit zijn letterlijk nazi’s, hoe helder wil je het hebben.

pic.twitter.com/4xs7Qwd3YZ — Maarten Hopman (@maartenhopman94) January 1, 2023



Politie onderzoekt racistische leuzen Erasmusbrug

Waar de projecties op de Erasmusbrug precies vandaan kwam, is nog niet precies duidelijk. De politie laat op Twitter weten de zaak te onderzoeken. Het is nog niet zeker of het überhaupt strafbaar is om dit soort teksten te projecteren. Dat gaat de politie nu onderzoeken. Iedereen die iets heeft gezien, bijvoorbeeld een projector, wordt gevraagd zich te melden.



Tijdens de jaarwisseling zijn op de #Erasmusbrug in #Rotterdam diverse teksten geprojecteerd zoals ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’. De politie is vannacht direct een onderzoek gestart naar wie en waar vandaan dit werd gedaan. Dit onderzoek is in volle gang…1/2 — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) January 1, 2023

De locoburgemeester van Rotterdam, Ronald Buijt, is niet te spreken over de projecties. „De leuzen die vannacht op de brug zijn geprojecteerd vind ik onbeschoft en polariserend”, zegt hij in een reactie tegen RTL Nieuws. „Deze lui verdienen geen seconde aandacht. Rotterdam is één stad, een stad waar iedereen gelijk is.”

Hack in de Erasmusbrug

Daniel Verlaan, techjournalist van RTL Nieuws, wist twee jaar geleden de brug te hacken, waardoor de kleuren van de Erasmusbrug aangepast konden worden. Onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag, de clubkleuren van Feyenoord en regenboogkleuren waren opties. Het online systeem zou met een wachtwoord beveiligd moeten zijn, maar door een lek in de beveiliging konden mensen ook zonder deze autorisatie bij het paneel komen. De politie gaat dit keer niet uit van een hack.



Ik heb gisterenavond de Erasmusbrug gehackt en hem roze laten kleuren. Het systeem voor de verlichting was ruim een jaar voor iedereen toegankelijk, er zat niet eens een wachtwoord op. De gemeente Rotterdam heeft het systeem inmiddels offline gehaald:https://t.co/RXXMWhnLVE pic.twitter.com/Gwqw2zjDiR — Daniël Verlaan (@danielverlaan) November 10, 2020

Vuurwerkshow ging niet door

Bij de Erasmusbrug in Rotterdam zou eigenlijk een vuurwerkshow worden gehouden om de jaarwisseling te vieren, maar die werd afgelast door de harde wind. Het aftelmoment op televisie ging wel gewoon door, de projectie is ook op televisie te zien geweest. Een gepland optreden van Rolf Sanchez en een bijdrage van burgemeester Aboutaleb gingen ook gewoon door.



‘Ouderwetse horrornacht’

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot nu toe twintig mensen met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel. Oogarts Tjeerd de Faber spreekt van een „ouderwetse horrornacht”.