‘Mythe’, ‘zwaar overdreven’: bijna kwart van de jongeren twijfelt aan Holocaust

‘Een mythe’ of ‘zwaar overdreven’. Dat zijn gedachten die een kwart van de Nederlandse jongeren hebben over de Holocaust. Waarom? Het blijkt niet welgesteld met de Nederlandse kennis over de gruwelijkheden die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog voordeden. En daar reageert Justitieminister Dilan Yeşilgöz en menig twitteraar geschokt op.

23 procent van de jongeren geboren vanaf 1980 twijfelt aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook blijkt dat een derde tot meer dan de helft weinig van de genocide afweet. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, een internationale organisatie die zich inzet voor Holocaustoverlevenden, onderzocht het Nederlandse kennisniveau over deze zwarte bladzijden in de geschiedenis.

Onderzoek naar kennis Holocaust

Het onderzoek vond eerder plaats in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en Canada. En Nederland kwam er zeer slecht vanaf in het onderzoek. De organisatie noemt de resultaten onder de Nederlanders „schokkend” en „alarmerend”. Voor het onderzoek zijn millennials vanaf 1980 en leden van de generatie Z tot 2012 telefonisch ondervraagd, naast een vrijwel gelijk aantal oudere Nederlanders.

Een aantal opmerkelijke resultaten? Jongeren wisten veelal niet (59 procent) dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen joden omkwamen, dat aantal werd een stuk lager geschat. Overigens bleek het niet alleen onder de doelgroep ‘jongeren’ slecht gesteld met de kennis over de Tweede Wereldoorlog.

Zo dacht iets meer dan de helft (53 procent) van alle ondervraagden dat Nederland niet betrokken was bij de Holocaust en kenden velen geen Nederlandse doorgangskampen zoals Westerbork, Vught of Amersfoort. En: bijna iedereen kent de naam van Anne Frank wel, maar 27 procent van de Nederlanders weet niet dat zij in een concentratiekamp is gestorven. Daarnaast vindt 22 procent van de ondervraagden onder de 42 jaar het individueel bekijken van neonazistische uitingen acceptabel.

Geschokte reacties over kennis jongeren Tweede Wereldoorlog

Volgens de onderzoekers zakt de kennis over de Jodenvervolging steeds verder weg. „Onderwijs is heel belangrijk, want anders zal ontkenning de kennis gaan overheersen en leren toekomstige generaties niets meer van wat er is gebeurd”, aldus Gideon Taylor, president van de Claims Conference.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz reageert op de bevindingen van het onderzoek. Zij blijkt eveneens geschrokken van de resultaten en deelt haar zorgen op Twitter. En meer politieke gezichten uiten hun zorgen over de kennis over een belangrijk onderwerp uit de geschiedenis.



Dit is niet alleen ronduit schokkend, het is ook zeer ernstig.

Bijna een kwart van de Nederlanders geboren na 1980 denkt dat de Holocaust een ‘mythe’ is of dat het zwaar ‘overdreven’ wordt.

We hebben als samenleving veel werk te doen. En snel ook. https://t.co/Sdv0Lo9aFS — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) January 25, 2023



Wat een verschrikking dit bericht. Het immense leed van de shoah is nog overal om ons heen. Het zaaien van twijfel, zelfs door politici, is gevaarlijk en intens kwetsend voor alle nabestaanden. We moeten vechten tegen antisemitisme en haat, elke dag. https://t.co/6ohQ82O4fA — Jan Paternotte (@jpaternotte) January 25, 2023



Nee de Holocaust is niet verzonnen. Zolang zoveel mensen dit denken zal er een stevige voedingsbodem voor antisemitisme zijn. In mijn initiatiefnota met @christenunie is daarom educatie een belangrijke pijler. De betekenis van de Holocaust mag nooit vergeten worden. https://t.co/Z95GjfhvM6 — Ulysse Ellian (@UlysseEllian) January 25, 2023



