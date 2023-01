Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veiligheidsregio en gemeente weigerden opvangtenten te plaatsen in Ter Apel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) pleitte afgelopen zomer voor grote tenten voor het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar de gemeente en de Veiligheidsregio Groningen weigerden dat plan uit te voeren, waardoor honderden asielzoekers in de open lucht moesten slapen.

Dat blijkt uit documenten en gesprekken die de NOS en RTV Noord hebben ingezien.

Aanmeldcentrum Ter Apel

De veiligheidsregio wilde vanwege de beeldvorming geen tenten plaatsen voor het aanmeldcentrum. De angst was namelijk dat als ze het wel zouden doen, andere gemeenten minder snel in actie zouden komen om asielzoekers op te vangen.

In augustus en september van vorig jaar sliepen er daardoor honderden asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Tot overmaat van ramp overleed er op 24 augustus een drie maanden oude baby in de sporthal van het aanmeldcentrum.

‘Onmiddellijk ingrijpen nodig’

Twee dagen later gaat de inspectie naar Ter Apel om de situatie voor de poorten zelf te bekijken. De inspecteurs komen volgens de NOS en RTV Noord tot de conclusie dat er een „groot risico is dat infectieziekten uitbreken als gevolg van het totale gebrek aan hygiëne op het terrein.” Ook is volgens hen „onmiddellijk ingrijpen” nodig.

In de weken erna dringt de hoofdinspecteur van de IGJ vier keer aan op verbetering van de situatie. Ook stapt de inspectie naar de media, om zo meer druk uit te oefenen op de veiligheidsregio en de gemeente. Op 1 september publiceert de inspectie vervolgens een blog waarin staat dat de veiligheidsregio als eerst verantwoordelijk is voor de situatie. „Een trap onder de gordel” noemt Schuiling dat artikel volgens de NOS.

Veiligheidsregio en gemeente weigeren

Een aantal weken later komt de inspectie opnieuw naar Ter Apel, om te kijken of de omstandigheden al zijn verbeterd. Maar eenmaal ter plekke concluderen de toezichthouders dat de situatie nog steeds hetzelfde is. Daarom wordt er diezelfde middag nog een plan opgesteld om de situatie per direct te verbeteren. Zo komen er nieuwe dixies, worden ze vaker schoongemaakt en komen er meer drinkwaterpunten.

Maar de inspectie wil meer, zoals douchefaciliteiten en tentzeilen met zijflappen. De veiligheidsregio en gemeente gaan daar echter niet mee akkoord. In een mail van de veiligheidsregio is te lezen dat „op basis van de prioriteit om het veld leeg te halen kan nog geen go gegeven worden, om te voorkomen dat landelijk het signaal wordt afgegeven dat, met extra hygiënemaatregelen, verblijf op het veld buiten Ter Apel te verantwoorden is.”

De extra tenten komen dan ook niet. Het gesprek tussen de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, en de hoofdinspecteur eindigt op 10 september, als Zoutkamp, het ‘overloopcentrum’ op een kleine 100 kilometer van Ter Apel, net open is.