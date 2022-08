Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afgelopen nacht sliepen wéér 400 asielzoekers buiten in Ter Apel

Dat de asielcrisis in Nederland een groot probleem is – vandaar het woord ‘crisis’ – hoeven we je niet meer te vertellen. Het is de afgelopen tijd vaker voorgekomen dat asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En ook afgelopen nacht was dat het geval. Het ging om maar liefst 400 vluchtelingen, voor de tweede nacht op rij.

Dat laat een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

Weer 400 asielzoekers overnachten buiten in Ter Apel

Ter beschutting zijn er enkele luifels geplaatst, daar lagen de mensen onder. Daarnaast sliepen er asielzoekers in de sporthal op het terrein en op stoelen in de wachtruimte van de IND. In de nacht van vrijdag op zaterdag moesten ongeveer 250 mensen buiten slapen en in de nacht van zaterdag op zondag ging het om rond de driehonderd mensen. Zondag op maandag waren het er dus ook ongeveer vierhonderd.

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld preventief gefouilleerd kan worden.

Recordaantal migranten steekt kanaal over

Ondertussen zijn er ook in het Verenigd Koninkrijk veel asielzoekers die een veilige plek willen vinden. Gisteren stak namelijk een recordaantal migranten met kleine bootjes vanuit Frankrijk het Kanaal naar Engeland over. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat binnen 24 uur 1295 migranten zijn geregistreerd.

Het vorige dagrecord van 1185 personen is van 11 november 2021. Het dagcijfer van gisteren is hoger dan het totaal van vorige week, toen 1078 migranten in bootjes werden gesignaleerd. Het totaal van dit jaar ligt nu op 22.670, bijna twee keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel 2021 werden 28.526 bootmigranten geteld.