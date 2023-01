Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Valsspelen met baksels bij Heel Holland Bakt, Twitter gaat los

Een spel ontwerpen van koek. Dat was de wel heel bijzondere opdracht gisteren bij het tv-programma Heel Holland Bakt. Het ging er ontzettend creatief aan toe. Zo werd vier op een rij, jenga en zelfs sjoelen gerealiseerd als een eetbaar spel. Het maakte jurylid Robèrt van Beckhoven erg blij, zagen de kijkers: „Ik heb Robèrt nog nooit zo gelukkig gezien als met alle spelletjes”, tweet iemand.

André van Duin maakt er maar een potje van. Hij speelde schaamteloos vals met de gemaakte baksels, tot groot plezier van Janny van der Heijden.

Vele tranen in Heel Holland Bakt

De vijfde aflevering van Heel Holland Bakt begon al met een ingewikkelde opdracht. Dat was om een patisserie te bakken die zeker niet geschikt is voor beginners, namelijk de macaron. Niet eentje, maar zoveel om een hele taart van te maken. Dit Franse koekje vergt de benodigde precisie en enorm veel geduld. Het is typisch zo’n patisserie waar zo’n beetje alles mee mis kan gaan. En dat blijkt, want ook de deelnemers moesten even slikken bij het zien van het recept van gisteren. De ene na de andere macaron kwam volledig mislukt uit de oven.

Dat gebeurde ook bij deelneemster Amel. Haar koekje scheurde compleet doormidden, waardoor haar taart eigenlijk bestemd was voor de prullenbak. Ze pikte een traantje weg en zei: „Ik weet niet meer wat ik aan het doen ben. Waarom gebeurt dit?” Ze werd getroost door medekandidaat Geraldine. „Hij was zo mooi thuis, ik baal er zo van”, snikt Amel. Wanneer Van der Heijden tijdens de beoordeling „iets zoutigs proeft” verwijst dat mogelijk naar haar tranen, tweet een melige twitteraar. Tot Amels eigen verbazing herstelde ze zich en wist ze haar plekje te behouden in Heel Holland Bakt.

Wél met eten spelen

De technische opdracht van gisteren was het maken van michelettes, dat zijn koekrolletjes. Daarbij mochten de kandidaten geen machine gebruiken, en moesten ze alles met de hand mengen. De laatste opdracht was het spectaculairst. Daar maakte de bakkers een spel van koek. Ondanks de ongeschreven regel ‘niet met eten spelen’, negeerde de jury de regel gisteren. Robèrt van Beckhoven speelde jenga en de juryleden gingen een fanatiek potje sjoelen. Van Duin speelde soms vals tijdens de spelletjes.

Natuurlijk waren kijker ook erg actief op Twitter. Metro heeft de leukste op een rijtje gezet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kan echt zo ontzettend genieten van die saamhorigheid in de tent. Niks concurrenten die elkaar de hersenpan inslaan. Maar gewoon elkaar even helpen als ze tijd overhebben. Elkaar moed inspreken. Zo zou het eigenlijk in heel de maatschappij moeten zijn.#HHB #HeelHollandBakt — Pjon (@tantepjon) January 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Even de scheurtjes wegwerken." Als iemand iets glad kan afleveren is het Jan de tegelzetter wel. #HHB #HeelHollandBakt — Pjon (@tantepjon) January 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel Holland Bakt kan je terugkijken bij Omroep Max.