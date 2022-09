Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Raad van Europa: ‘Onmenselijke, vernederende behandeling in Ter Apel’

De mensenrechten van asielzoekers zijn in het geding in de opvang in Ter Apel, waarschuwt de Raad van Europa. Asielzoekers lijken er een onmenselijke of vernederende behandeling te krijgen, zegt de mensenrechtencommissaris van de verdragsorganisatie.

Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic heeft Nederland in een brief aangesproken op de beroerde omstandigheden in met name het Groningse aanmeldcentrum. Ze maant staatssecretaris Eric van der Burg daarin „alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de rechten van de betrokkenen te beschermen”.

‘Waarom krijgen Oekraïense vluchtelingen betere behandeling?’

Niet alleen in Ter Apel, maar ook in andere opvangcentra moeten asielzoekers veel langer verblijven dan de voorzieningen toelaten, constateert Mijatovic. Dat ook kwetsbare mensen daartoe zijn veroordeeld, baart haar in het bijzonder zorgen. Ze wijst op de dood van een baby vorige week in een noodopvangruimte. Ook vraagt ze zich af waarom Nederland Oekraïense vluchtelingen zoveel beter behandelt dan andere nieuwkomers.

Bij de plannen van het kabinet om de crisis op te lossen, plaatst de mensenrechtencommissaris vraagtekens. Zo beklemtoont ze dat Nederland met bijvoorbeeld de omstreden opschorting van gezinshereniging niet internationale afspraken mag schenden.

Nederland had dit kunnen voorkomen

Nederland had kunnen voorkomen dat het zo misging, stelt de mensenrechtencommissaris verder. Ze heeft zelf, toen er tijdelijk minder asielzoekers naar Nederland kwamen, meermaals gewaarschuwd dat de opvang beter niet drastisch kon worden afgebouwd.

De Raad van Europa, een verdragsorganisatie van een kleine vijftig landen, bewaakt de mensenrechten en de democratie in Europa. Lidstaten hebben beloofd zich aan onder meer het mensenrechtenverdrag te houden en uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te volgen. De raad staat los van de Europese Unie.

Geen strafrechtelijk onderzoek naar overleden baby in Ter Apel

Ook is er vandaag nieuws gekomen over de drie maanden oude baby in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die vorige week woensdag overleed. Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar het overlijden van de baby. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen te vinden dat het overlijden het gevolg is van een strafbaar feit.

Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) op basis van het onderzoek door de forensische opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ook zijn er getuigen gehoord, laat het OM vandaag weten. De officier van justitie heeft het lichaam vrijgegeven.

Sinds aantal dagen weer genoeg plek in aanmeldcentrum

De problemen rond de vluchtelingenopvang in Ter Apel krijgen niet alleen in ons eigen land, maar ook internationaal veel aandacht. Over de dood van de drie maanden oude baby in een sporthal bij het aanmeldcentrum wordt bericht door media in landen als Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Vorige week lieten hulpinstanties weten dat de situatie in Ter Apel steeds erger werd, maar sinds een aantal dagen is er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer genoeg plek. Daardoor hoeft niemand meer verplicht buiten te slapen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat er voor bijna vijfhonderd mensen een onderkomen is gevonden.

Crisisnoodopvang

De asielzoekers verbleven onder andere in pas geopende crisisnoodopvanglocaties in Zwolle en Doetinchem. Ook konden mensen terecht in de crisisnoodopvang in Zuidbroek, Stadskanaal, Dordrecht en Haaksbergen. Verder zijn er op zes verschillende plekken in Groningen en Drenthe plekken gevonden via Inlia, een organisatie die asielzoekers in nood helpt. 125 alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn ondergebracht in Amsterdam en Doetinchem.