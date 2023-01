Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opbeurende berichten op Blue Monday: sporten, feel good-radio en een goed nieuws-krant

Op z’n zachtst gezegd zit het weer niet helemáál mee op deze Blue Monday, maar er blijven genoeg opbeurende berichten over om er toch een aardig dagje van te maken. Metro zet er drie op een rij, want wat nou blauwe maandag? Dat kan best anders, toch?

Of het nu een oude marketingterm is waarbij een reisaanbieder meer zonvakanties wilde verkopen of niet, feit is dat het vandaag Blue Monday is. De derde maandag van het jaar: feestdagen voorbij, donkere dagen in overvloed, zomervakantie ver weg… daar worden velen niet vrolijk van. Daarom zocht Metro een paar dingen uit voor jou die de boel op deze Blue Monday een beetje opfleuren.

Sporten tegen depressie op Blue Monday

Regen of niet, vandaag wordt voor de zesde keer de Blue Monday Run gehouden. Honderden mensen komen vandaag in beweging. Zij vragen samen met MIND, de organisator ‘om samen de psychische gezondheid van anderen te verbeteren.’ De sportievelingen halen geld voor projecten om mensen met een depressie en andere psychische problemen te helpen. MIND gaf onlangs aan te hopen op minimaal zeshonderd deelnemers en een opbrengst van 100.000 euro. Het zijn er achthonderd geworden en de hardlopers haalden tot vanmorgen 79.000 euro op.

In 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. Wat dat betreft is de Blue Monday Run hard nodig. Coördinator van het evenement Sabina Vissers zegt daarover: „Wanneer we met zijn allen meer aandacht hebben voor mentale gezondheid en wanneer er meer prioriteit aan wordt gegeven in politiek en maatschappij, kunnen we veel psychisch lijden, verdriet van naasten én zorgkosten besparen.”

Feel good-radio

Voor de deuntjes om vrolijk van te worden, moet je vandaag op Sky Radio zijn. Het radiostation heeft vandaag tot Feelgood Monday uitgeroepen en draait alleen met opbeurende muziek. Vorig jaar tijdens de lockdown werd dat ook al gedaan en dat is goed bevallen. De hele dag krijgen luisteraars een boost voor een goed humeur. Of I Feel Good van James Brown en Happy van Pharrel Williams voorbij komen? Dat moet je zelf even checken natuurlijk.

Scholieren werken aan positiviteit

Leerlingen van het Frits Philips in Eindhoven grijpen de meest depressieve dag van het jaar aan om te werken aan hun mentale gezondheid. De 1600 scholieren gaan positiviteit verspreiden in de omgeving van hun school. Wat hen zelf meteen een goed gevoel zal geven… er is geen les! Toch is het opletten geblazen, want Young Impact komt langs. De jongerenorganisatie reikt de jeugd in workshops tools aan om te werken aan hun mentale weerbaarheid. Niet alleen Young Impact is aanwezig. Ook Mohamed, deelnemer aan tv-programma Kamp van Koningsbrugge, actrice Hanna Verboom en KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum spelen een rol op deze positieve Blue Monday.

Vanmiddag trekken de Eindhovense leerlingen de wijk in. Zij ruimen de buurt op, zamelen slaapzakken in voor daklozen en houdbare producten voor de Voedselbank en schrijven kaarten voor ouderen in een verpleeghuis. En om dit te doen hoef je natuurlijk niet per se in Eindhoven te wonen…

Goed nieuws-krant op Blue Monday

Metro deed het ooit al toen de papieren krant nog op de stations lag: een krant met alleen maar positieve berichten op Blue Monday uitbrengen. Dat was eenmalig, maar een team van positieve Nederlanders houdt vol: voor de derde keer is vandaag De Blauwe Maandag verschenen. In deze krant staan alleen maar verhalen waar je een goed gevoel van krijgt. De Blauwe Maandag is online te bestellen. Leuk daarbij: het team is die reisaanbieder met zijn marketingtrucje van weleer niet vergeten. De strekking is echter anders: je mag de krant alleen voor iemand anders kopen om diegene blij te maken. Op de website moet je dus het adres van de nog onwetende ontvanger invullen.

De overwinning van de voetballers van FC Barcelona op Real Madrid gisteravond had zomaar in de krant kunnen staan (als je voor Barcelona bent uiteraard):



Korte dagen bijna voorbij

In deze tijd van het jaar en ook op deze Blue Monday zijn de dagen nog erg kort. Ten opzichte van 1 januari hebben we inmiddels een half uur meer daglicht, maar toch. Weerdienst Weeronline heeft echter goed nieuws om ons positiever te stemmen: volgende week maandag komt de zon om 8.33 uur op en gaat ze om 17.10 uur onder en dat is toch alweer een winst van 19 minuten ten opzichte van deze deprimerende dag. Om vrolijk naar uit te kijken: op 1 maart – voor je het weet is het zover – begint de meteorologische lente en dan komt de zon om 7.26 uur op en gaat ze om 18.18 uur onder.

Vrolijke dag!