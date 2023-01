Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donny Roelvink over de gevolgen van teelbalkanker: ‘Kinderen krijgen wordt een stuk moeilijker’

Een maand geleden kreeg Donny Roelvink de diagnose teelbalkanker. De jongste Roelvink-telg ging een turbulente periode door, met vele doktersbezoeken en een operatie om de kanker te verwijderen. Ook kreeg hij het nieuws dat het een stuk moeilijker zou gaan worden om kinderen te krijgen.

Bij Roelvink valt vooral het laatste zwaar. „Het is een hele grote wens van mij om papa te worden”, vertelde hij gisteravond in de talkshow Renze op Zondag.

Donny Roelvink hoorde over nieuws teelbalkanker

„Het is precies een maand geleden dat ik het nieuws te horen kreeg”, begint Roelvink zijn verhaal aan tafel bij Renze Klamer. „Ik had de dagen ervoor een pijn die mannen wel herkennen. Alsof ik een schop of trap erin had gehad. Ik heb dat toen laten verwateren, omdat ik dacht dat het wel weer zou wegtrekken.”

Tot opluchting van Roelvink trok de pijn inderdaad weg. „Maar een paar dagen later kreeg ik die pijn opnieuw. Toen heb ik naar mijn lichaam geluisterd en ben ik gelijk naar de huisarts gegaan.”

Rinkelende alarmbellen

Naar de huisarts gaan kan best een stap zijn, merkt presentator Klamer op. „Klopt. Die drempel over en de huisarts eraan laten zitten, veel jonge jongens durven dat niet. Maar het voelde niet goed”, vertelt de realityster. Dus hij ging naar de huisarts. „De huisarts ging even voelen en ook die zei dat het niet goed voelde. Ja, dan gaan wel alle alarmbellen rinkelen.”

De huisarts stuurde Roelvink door naar het ziekenhuis voor een echo. Daar kreeg hij de diagnose teelbalkanker. „Dan staat je wereld op z’n kop en zakt de grond onder je voeten vandaan. Tegelijkertijd ga je ook in een overlevingsstand.” Na de echo volgde een CT-scan, waaruit bleek dat Roelvink geen uitzaaiing had. „Dat was gelukkig goed nieuws.”



Danny Roelvink: ‘Kans op kinderen krijgen stuk kleiner na operatie’

Om de kans op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk te maken, koos Roelvink ervoor om één van zijn teelballen geheel te laten verwijderen. „Je kan ook de tumor eraf laten halen, maar dan heb je de kans dat het weer terug groeit. Dus heb ik ervoor gekozen om hem helemaal te laten verwijderen.”

Die operatie zorgde bij Roelvink opnieuw voor paniek. „Want hoe zou het dan zitten met mijn vruchtbaarheid?” Volgens de doktoren van Roelvink kan hij nog steeds kinderen krijgen, maar is de kans wel een stuk kleiner. „Ze zeiden: ‘Het kan nog, maar in jouw geval gaat het wel een stukje lastiger worden.’ Maar de kans is er nog wel.” Een kleine opluchting voor Roelvink, die in de toekomst heel graag vader wil worden.

Ingevroren zaad niet bruikbaar

Roelvink heeft voor de operatie wel nog zaad laten invriezen. „Dan heb je nog iets achter de hand.” Maar helaas kreeg hij te horen dat het zaad dat hij had ingeleverd niet bruikbaar en ook niet erg sterk was. „Ik heb het daar wel echt heel moeilijk mee gehad. Je krijgt te horen dat je kanker hebt én je droom valt in duigen.”

Ondanks alles probeert Roelvink toch positief te blijven. „Er zijn na het ontdooien toch nog wat goede cellen gevonden. Dus dat is goed nieuws en dat geeft hoop voor in de toekomst dat het nog mogelijk is.”

