Politie grijpt in bij klimaatblokkade Extinction Rebellion op A12 in Den Haag: ‘Ga daar weg’

Honderden klimaatactievoerders zijn vandaag rond het middaguur de A12 in Den Haag opgelopen om daar een blokkade te vormen. De actievoerders van Extinction Rebellion (XR) liepen de snelweg op ondanks waarschuwingen van de politie. Actievoerders worden opgetild door de politie en in een busje gezet.

De Utrechtsebaan, bij het ministerie van Economische Zaken en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, is voor verkeer afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid, meldt de politie. Demonstranten worden door de politie opgeroepen om naar het Malieveld te gaan, maar ze geven daar geen gehoor aan. De politie spreekt mensen op de weg aan en waarschuwen dat ze worden aangehouden als ze niet vertrekken.

Blokkade Extinction Rebellion

Een groepje mensen heeft zich aan elkaar vastgemaakt via een speciale constructie. Ze zitten gehurkt op de weg. Ook zijn twee actievoerders in een paal geklommen. Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel staan veel toeschouwers die de mensen op de weg aanmoedigen. Er wordt muziek gemaakt en er is veel rook te zien.

Er verzamelden verschillende groepen rond de snelweg, het Malieveld en het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Ze hebben spandoeken en borden bij zich met teksten als ‘Wij staan voor het recht op protest’, ‘Ga wat beters doen met al die poen’ en ‘Arresteer de échte klimaatboeven’. Er is veel politie aanwezig. Voordat de actievoerders de snelweg opliepen, waarschuwde de politie nog. „Het is verboden u te begeven op de A12. U begaat dan een strafbaar feit”, klonk het via luidsprekers.



Ben je op de Utrechtsebaan #A12 in #DenHaag? De burgemeester staat niet toe dat daar wordt gedemonstreerd. Ga daar dus weg. Doe je dat niet, dan word je aangehouden. — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) January 28, 2023

Aanhangers

In de afgelopen dagen zijn zeven aanhangers van Extinction Rebellion opgepakt vanwege de aangekondigde protestactie tegen de manier waarop de overheid omgaat met de fossiele subsidies. Ze hadden anderen opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de Utrechtsebaan. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar ze mogen voorlopig niet op de Utrechtsebaan komen.

Een van hen is acteur Sieger Sloot, die ondanks een gebiedsverbod wel van plan is om te komen, zo zei hij vandaag in het Volkskrant Magazine. Ook zangeres Merol en schrijfster Maartje Wortel doen mee aan de protestactie en staan tussen de demonstranten.