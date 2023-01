Blokkade Extinction Rebellion gaat door, klimaatactivisten gaan op de A12 zitten

👩‍🎓

De voorzieningenrechter kon vanmorgen in een kort geding niet oordelen of het al dan niet terecht is dat het Openbaar Ministerie een klimaatactivist toegang tot de Utrechtsebaan heeft ontzegd. De betreffende klimaatactivist, Lucas Winnips, mag daarom morgen niet naar de demonstratie op de A12. Zeven klimaatactivisten werden gisteren thuis opgepakt op verdenking van opruiing. De actievoerders zijn aangesloten bij Extinction Rebellion (XR). Ze riepen op om morgen te demonstreren op genoemde A12. Volgens het Openbaar Ministerie is de geplande blokkade „gevaarlijk en ontwrichtend”.