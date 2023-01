Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dochtertje Nienke Plas geopereerd aan haar hart: ‘Wat een schrik’

Harley, het dochtertje van Nienke Plas, ligt in het ziekenhuis. Het meisje, dat in november is geboren, is met spoed geopereerd aan haar hart. „Aangeboren hartafwijking noemen de dokters het”, schrijft Nienke Plas vandaag op Instagram.

De YouTuber deelt het nieuws over haar in november geboren dochter: „Onze kleine meid kreeg het even zwaar voor de kiezen. Het leek of we waren beland in een hele slechte film. De afgelopen 24 uur waren vol met angst en hoop tegelijk. Wat een schrik want je hart is niet helemaal zoals die van ons. ‘Nog niet af’ zo noem ik het”, zegt Plas die een ziekenhuis-foto met een knuffel deelt.

‘We hebben nog een weg te gaan, maar…’

Harley is stabiel, aldus Plas. „En we overladen je met kusjes en flauwe grappen (van je vader dan, want je mama is er best goed in). We hebben nog een weg te gaan maar we zijn zo dankbaar dat we op die weg mogen rijden, samen in de juiste versnelling richting een goed herstel.” Het Instagram-bericht wordt overladen met steunbetuigingen en veel hartjes. BN’ers als Donny Roelvink, Chantal Janzen en Soundos El Ahmadi wensen Nienke Plas en haar gezin veel sterkte.



Omdat de influencer zich nu op haar dochtertje wil richten, heeft ze voor vanavond de eerste voorstelling van haar theatertournee in Capelle aan den IJssel afgezegd. „Ik kom terug, wel met iets meer grijze haren. Hopelijk tot snel x Ps. wij zullen z.s.m. bekend maken welke voorstellingen verplaatst worden.”

Dochter van Nienke Plas

Harley is het derde kind van de vlogster en haar man Resley Stjeward. Ze hebben ook twee zoons. Harley zal, net zoals haar twee jongere broertjes, niet veel in beeld komen op sociale media. Dat heeft Plas al eerder besloten.