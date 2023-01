Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Paniek van Rutte is terecht’: PvdA en GroenLinks reageren op uithaal VVD

De PvdA en GroenLinks lijken de uithaal van VVD-leider Mark Rutte te omarmen. Rutte trapte de verkiezingscampagne af door in De Telegraaf zijn zorgen te uiten over het vooruitzicht dat de „linkse wolk” de grootste wordt in de Eerste Kamer. „De paniek van de premier is terecht”, reageert GroenLinks-leider Jesse Klaver.

In een duo-interview met Edith Schippers, lijsttrekker van de VVD bij de Eerste Kamerverkiezingen, zei Rutte over PvdA en GroenLinks: „Als ze de grootste partijen worden, ontwikkelen ze enorm veel zelfvertrouwen en ik vind dat de VVD die beweging nu al moet stoppen.”

Gezamenlijke fractie PvdA en GroenLinks

De twee linkse partijen zullen na de verkiezingen een gezamenlijke fractie vormen in de Eerste Kamer. Volgens enkele peilingen is het mogelijk dat die fractie de grootste wordt na de verkiezingen. In Den Haag werd de uithaal van Rutte al snel gezien als een eerste stap richting een tweestrijd in de verkiezingscampagne.



De paniek van de premier is terecht. Hij voelt zijn machtsbasis verdwijnen. Een politieke aardverschuiving is mogelijk: na 15 maart kan groene & sociale politiek de grootste worden, en is het uit met de VVD-agenda voor de allerrijksten.

‘Politieke aardverschuiving mogelijk’

„Ik snap dat het spannend is als linkse wolken zich boven een VVD-premier samenpakken”, reageert ook PvdA-leider Attje Kuiken. „Als wij de grootste worden gaan we het socialer en groener maken. Zodat werken weer loont, maar vervuilers en vermogenden meer gaan betalen.” Rutte voelt „zijn machtsbasis verdwijnen”, ziet Klaver. Volgens hem is „een politieke aardverschuiving mogelijk”.

Beide partijleiders grijpen het interview van de premier aan om mensen op te roepen actief te worden voor hun partij.