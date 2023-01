Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaat: ‘Gebiedsverbod A12 voor klimaatactivist kan helemaal niet’, maar…

Het is onrechtmatig dat een klimaatactivist door een gedragsaanwijzing de komende tijd niet op de A12 mag komen. Dat stelde advocaat Willem Jebbink vandaag voor de rechtbank in Den Haag. Hij is door de rechtbank vandaag niet in het gelijk gesteld. Klimaatactivist Lucas Winnips kan niet naar de blokkade.

Jebbink vertegenwoordigt Winnips. Die werd aangehouden omdat hij opriep om morgen naar een blokkade van Extinction Rebellion te gaan op de A12 in Den Haag. Winnips kreeg na verhoor een gedragsaanwijzing mee van het Openbaar Ministerie. Het OM stelt dat de activist de komende tijd niet op of in de buurt van de Utrechtsebaan mag komen, zoals dat stuk snelweg heet.

Klimaatactivist al vaker aangehouden

De advocaat van de Staat wijst erop dat Winnips al meerdere keren is aangehouden vanwege Extinction Rebellion-demonstraties waar hij bij was. Hij zou bij een eerdere blokkade van de A12 de muren hebben beklad met krijtspray. De overheid meldt dat dat veel geld kost om te laten verwijderen. Volgens de Staat is de gedragsaanwijzing wel terecht. Winnips benadrukt voor de rechter dat de krijtspray met water afwasbaar moet zijn. En dat hij nog geen enkele keer onherroepelijk is veroordeeld voor zijn deelname aan de demonstraties.

Demonstratierecht inperken

Jebbink benadrukt voor de rechter dat hij vindt dat justitie het demonstratierecht van zijn cliënt inperkt. Een demonstrant mag volgens hem niet van tevoren worden gediskwalificeerd. Ook zou alleen de burgemeester het demonstratierecht mogen inperken. De demonstratie is niet officieel aangekondigd bij de gemeente Den Haag. De actiegroep heeft de blokkade weken terug via sociale media aangekondigd. Donderdagochtend zijn nog zes andere klimaatactivisten opgepakt omdat zij opriepen mee te doen aan deze demonstratie. Ook zij kregen daarna te horen dat ze zich de komende negentig dagen niet op de Utrechtsebaan mogen begeven.

De actiegroep Extinction Rebellion (XR) staat erom bekend demonstraties te houden om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en daarbij burgerlijke ongehoorzaamheid te tonen. In november werden bij de blokkade van hetzelfde stuk snelweg 150 demonstranten opgepakt.

De uitspraak van de rechter

Wat Willem Jebbink over klimaatactivist Lucas Winnips ook allemaal beweerde: de voorzieningenrechter kon vanmorgen in het kort geding niet oordelen of het al dan niet terecht is dat het Openbaar Ministerie een klimaatactivist toegang tot de Utrechtsebaan heeft ontzegd. Winnips, mag daarom morgen niet naar de demonstratie op de A12.

Dinsdag wordt de zaak opnieuw voorgelegd bij de raadkamer. Die zal dan officieel beoordelen of het terecht is dat het OM Winnips een zogeheten gedragsaanwijzing heeft opgelegd, waardoor de activist de komende tijd niet op of in de buurt van de Utrechtsebaan mag komen.