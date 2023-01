Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honden brengen verboden bestrijdingsmiddelen in het milieu, wetenschappers bezorgd

Kattenmensen, er is weer een nieuw argument waarom katten misschien wel het betere huisdier zijn. Honden brengen namelijk verboden of streng gereguleerde bestrijdingsmiddelen als fipronil en imidacloprid in het milieu. Deze middelen zitten in vlooienbanden, druppels en pillen tegen vlooien en teken. Ze komen via hondenhaar, urine van honden en water waarin honden zwemmen in de omgeving terecht.

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit noemen het resultaat van hun eerste verkenning zorgwekkend en hebben er internationaal aandacht voor gevraagd.

Schadelijke stoffen

Het is misschien lastig om te horen als je zoveel om jouw hond geeft. Toch dragen de dieren -zonder daar iets aan te kunnen doen- bij aan milieuvervuiling. Fipronil is een in Europa verboden bestrijdingsmiddel. Tot voor kort werden een aantal van de werkzame stoffen zoals imidacloprid in antivlooien- en tekenmiddelen als bestrijdingsmiddelen gebruikt in de landbouw. Maar door de nadelige effecten op het milieu, aangezien het onder andere bijen uitroeit, is het gebruik hiervan inmiddels verboden, of op zijn minst streng gereguleerd.

„Toch worden bij rioolzuiveringsinstallaties nog steeds hoge concentraties van deze stoffen waargenomen, die niet aan de landbouw toe te schrijven zijn”, zegt Ivo Roessink, ecotoxicologisch onderzoeker bij Wageningen University & Research. „We vermoedden dat de stoffen onder andere in het milieu terechtkomen via honden die met deze middelen zijn behandeld. Met dit onderzoek wilden we verkennen of dit inderdaad mogelijk is.”

Groei honden betekent ook groei vervuiling

De onderzoekers namen monsters van hondenhaar, van urine en van water waarin honden hadden gezwommen. In het merendeel van de monsters vonden ze schadelijke stoffen. Aangezien vogels uitgekamde hondenharen gebruiken om hun nesten te bekleden heeft de besmetting van de haren mogelijk ook gevolgen voor jonge vogels die nog geen beschermende verenlaag hebben. De onderzoekers pleiten er daarom voor dat hondenhaar in de vuilnisbak wordt gegooid en niet zomaar in de natuur.

Het aantal honden groeit wereldwijd, stellen de onderzoekers, en daarmee ook de hoeveelheid middelen tegen vlooien en teken. Weinig hondeneigenaren zijn zich bewust van de neveneffecten van de dierengeneesmiddelen. De Nederlandse resultaten zijn aangeboden aan internationale onderzoeksgroepen die zich bezighouden met de problematiek van weglekkende schadelijke stoffen in het milieu.