Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rechtbank spreekt Jelle Brandt Corstius grotendeels vrij van smaad

Journalist Jelle Brandt Corstius beschuldigde zes jaar terug tv-producent Gijs van Dam van verkrachting. Die bejegeningen ontkende de producent en hij beschuldigde Brandt Corstius op zijn beurt van smaad. Vandaag verscheen de zaak voor de rechter en werd Brandt Corstius grotendeels vrijgesproken.

In dagblad Trouw schreef Brandt Corstius in 2017 zijn beschuldigingen richting Van Dam op. Al snel klonk daar als verweer van Van Dam dat er nooit sprake was geweest van verkrachting en deed hij aangiftes tegen de journalist. Het Openbaar Ministerie eiste een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur tegen Brandt Corstius. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Ook voor twee uitspraken die de rechtbank wel smadelijk vond, krijgt Brandt Corstius geen straf. De journalist was overigens zelf niet bij de uitspraak aanwezig.

Rechtszaak tussen Jelle Brandt Corstius en Gijs van Dam

De kwestie die Brandt Corsitus zes jaar geleden omschreef ging over seksueel wangedrag aan het begin van zijn televisiecarrière. Hijzelf zou zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. Destijds speelde de#MeToo-discussie en de journalist koos ervoor om zijn eigen ervaringen naar buiten te brengen. Om zo mensen te informeren over het feit dat ook mannen slachtoffer worden.

In het stuk stond destijds geen naam vermeld van een mogelijke dader. Maar uiteindelijk onthulde Van Dam zichzelf in een uitzending van Pauw. De tv-producent reageerde op de beschuldiging en liet weten het destijds om beschonken seks ging in een hotelkamer van het Kurhaus, na een tv-uitzending van Barend en Van Dorp. Van Dam benadrukte daarbij dat het ging om seks met wederzijdse toestemming. Daarna volgden de aangiftes van smaad en de daarbij behorende rechtszaak.

Jelle Brandt Corstius vrijgesproken van smaad

Vandaag bleek dat de rechter twee uitspraken van Brandt Corstius als smadelijk bestempelde. Eén daarvan is afkomstig uit een persbericht van juli 2018. De ander verscheen in een interview in de Volkskrant in januari 2020. Ondanks de smadelijke uitspraken beschouwt de rechter deze als vrijheid van meningsuiting in de context van het publieke debat. Brandt Corstius reageerde destijds met een persbericht om zichzelf te verdedigen tegenover de vervolging van het OM. Die uitlatingen zijn volgens de rechtbank binnen de toelaatbare grenzen gebleven en daarom is Brandt Corstius niet strafbaar. De rechtbank ontsloeg hem ten aanzien van deze beschuldigingen van alle rechtsvervolging.