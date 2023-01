Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze beroemdheden geven hun vermogen niet aan hun kinderen

Kinderen van beroemdheden zijn vaak met een gouden paplepel in de mond geboren. Dat wil echter lang niet altijd zeggen dat ze de rest van hun leven achterover kunnen leunen. Want het is niet vanzelfsprekend dat ze uiteindelijk het vermogen van hun ouders erven. Wel hebben ze vaak profijt van hun ouders’ bekendheid. Zo belanden kinderen van beroemdheden zelf ook in het ‘Hollywoodwereldje’.

De 63-jarige countryzangeres Marie Osmond is van mening dat mensen die „geld krijgen” vaak niet de ambitie hebben om zelf hun fortuin te maken. Daarom vertelde de zangeres aan US Weekly deze week dat ze niet van plan is om haar zeven kinderen haar erfenis na te laten. Metro maakt daarom een lijstje met beroemdheden die haar mening delen.

Zuinig met erfenis omgaan

Het vergt enig doorzettingsvermogen om er in, pak ‘m beet, zo’n 25 jaar 300 miljoen dollar doorheen te jagen. Maar het is de onlangs overleden Lisa Marie Presley destijds gelukt de complete erfenis van haar vader Elvis op te souperen. Sterker, aan het einde van haar leven had ze een schuld van miljoenen. Het geld is opgegaan aan huizen, feesten, juwelen, reizen, drank, drugs en de daaruit voortvloeiende behandelingen in vrijwel onbetaalbare afkickklinieken. Een voorbeeld waarom geld (erven) niet altijd gelukkig maakt.

Zij heeft haar dochters nu het voormalige landgoed van Elvis, Graceland, nagelaten. De drie dochters van de zangeres erven het landgoed en museum in Memphis in de Amerikaanse staat Tennessee. Maar, het kan ook anders. Deze vijf bekende mannen doen heel wat anders met hun vermogen.

Daniel Craig

Acteur Daniel Craig vertelde onlangs dat hij zijn vermogen, dat geschat wordt op zo’n 160 miljoen dollar, niet aan zijn kinderen zal nalaten: „Ik sta niet achter het idee van een erfenis. Mijn filosofie is dat je het opmaakt of weggeeft voordat je komt te overlijden.” De acteur heeft met actrice Rachel Weisz twee dochters en nog een 29-jarige dochter uit een eerder huwelijk. Zij is nu actief als model.

Gordon Ramsey

Sterrenchef Gordon Ramsey heeft vijf kinderen. Hij vertelde dat zijn erfenis absoluut niet naar hen zal gaan. Hij wil ze niet verwennen. Ook vliegen ze gewoon economy class, terwijl hij met zijn vrouw in business class zit, vertelde hij in 2017 aan The Telegraph. Het lijkt erop dat zijn kinderen het zelf ook wel redden. Zo heeft zijn oudste dochter aan de universiteit gestudeerd, heeft zijn oudste zoon zich aangesloten bij de Royal Marines en is zijn 21-jarige dochter Matilda net als haar vader een televisiepersoonlijkheid geworden.

George Lucas

De tv- en filmproducent heeft een monsterlijk fortuin, zo’n 4,5 miljard dollar, verdiend toen hij de Star Wars franchise en zijn productiemaatschappij The Walt Disney Company verkocht. George heeft vier kinderen, maar zijn erfenis zal grotendeels worden gedoneerd aan educatieve filantropische projecten. Hij wil de lat graag hoger leggen voor toekomstige generaties studenten van alle leeftijden.

Mark Zuckerberg

Toen de eerste dochter van Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, werd geboren, postte hij op Facebook dat hij en zijn vrouw 99 procent van de erfenis van zijn dochter zal schenken aan goede doelen. Natuurlijk betekent het niet dat zijn kinderen, hij heeft er inmiddels twee met een derde onderweg, niet zonder geld komen te zitten. Zuckerberg is een van de rijkste mensen op aarde.

Jackie Chan

Actieheld Jackie Chan is nog in leven, maar maakt geen geheim van het plan om zijn enige zoon Jaycee te onterven wanneer hij komt te sterven. De acteur zou de helft van zijn vermogen, in 2011 nog geschat op 130 miljoen dollar, aan het goede doel willen schenken. De andere helft zou echter niet naar Jaycee gaan. De 40-jarige zoon van Chan heeft in het verleden juridische problemen gehad vanwege drugsgebruik, terwijl Jackie in 2009 tot anti-drugs ambassadeur voor China werd benoemd. Ondertussen is de band tussen vader en zoon al wel verbeterd.