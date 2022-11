Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kom jij in aanmerking voor de energietoeslag van 1300 euro?

De energiekosten blijven stijgen. Op sommige plaatsen in Nederland gaat een groot deel van het huishoudelijk inkomen – soms bijna 30 procent – direct naar de energierekening. Om huishoudens te ondersteunen is in Nederland niet alleen de eenmalige energiecompensatie in het leven geroepen, een deel van de bevolking kan óók aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag. Kom je in aanmerking? Dan kan dat zo 1300 euro op jaarbasis schelen.

Nog even ter verduidelijking, we hebben het hier over de energietoeslag. Dus niet over de landelijke energiecompensatie van 380 euro, waarvan de meeste Nederlanders 190 euro in november 2022 hebben ontvangen, en de volgende 190 euro in december 2022 kunnen verwachten.

‘Voor iedereen 380 euro energiecompensatie’, klonk het duidelijk. Helaas is het voor de energietoeslag allemaal iets minder overzichtelijk. De regels om in aanmerking te komen voor deze toeslag zijn namelijk verschillend per gemeente in Nederland. Daarom is het belangrijkste advies dat we volgens Bastiaan van Perlo, belangenbehartiger Energie van de Woonbond, kunnen geven: bekijk de regels rondom de aanvraag van je energietoeslag in je eigen gemeente.

Het bedrag van je energietoeslag

Toch willen we de boel wat ophelderen. De hoogte van de energietoeslag in 2022 is vastgesteld op 1300 euro, legt Van Perlo uit. Een bedrag dat in ieder geval de moeite waard is, om uit te zoeken of je daar recht op hebt. Om het nog iets ingewikkelder te maken: gemeente Amsterdam keert in 2022 al 1800 euro uit aan mensen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Op het eerste gezicht verwarrend. Het antwoord vanuit de gemeente luidt dat de extra 500 euro bovenop de afgesproken 1300 euro een voorschot is op de energietoeslag van 2023. Voor iedereen binnen gemeente Amsterdam die zich dus rijk heeft gerekend met 1800 euro energietoeslag, is het belangrijk om te beseffen dat 500 euro daarvan bestemd is voor de tegemoetkoming van 2023.

Wie krijgen er 1300 euro?

Het bedrag voor deze toeslag lijkt voor nu helder. Maar wie kan er nu precies aanspraak maken op deze energietoeslag van 1300 per jaar? Volgens Rijksoverheid zijn er twee algemene voorwaarden. Ten eerste mag je als alleenstaande maximaal 1310,05 euro netto verdienen, en het gezamenlijk inkomen mag maximaal 1871,50 euro netto per maand zijn. Dit bedrag staat gelijk aan 120 procent van het sociaal minimum. Ten tweede heb je recht op energietoeslag als je bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Niet onbelangrijk: als je één van deze uitkeringen ontvangt, krijg je de energietoeslag automatisch overgemaakt.

Hoewel deze twee voorwaarden een leidraad vormen vanuit Rijksoverheid, mogen gemeenten zelf (deels) afwijken van de regels. Als we bijvoorbeeld kijken naar gemeente Den Haag, dan zien we dat daar de inkomensgrens is gelijkgesteld aan netto 130 procent van het sociaal minimum inkomen.

Daarnaast zijn er per gemeente ook verschillende regels over de periode waarin de aanvraag voor de energietoeslag moet worden ingediend. Het beste is om je aanvraag voor het einde van 2022 in te dienen. Want ook al heb je in sommige gemeentes langer de tijd, het aanvraagformulier voor energietoeslag in gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2023 niet meer beschikbaar.

Ontvang je geen (bijzondere) uitkering, maar denk je wel in aanmerking te komen voor de energietoeslag, dan is het belangrijk om zelf je aanvraag in te dienen bij de gemeente. Kom je daar zelf niet (helemaal) uit? Dan kun je hulp inschakelen van bijvoorbeeld het wijkteam dat verbonden is aan de gemeente waar je woont.