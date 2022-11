Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dit zijn we per gemeente kwijt aan energiekosten

Alles wordt duurder en de inflatie in Nederland is momenteel historisch hoog. De grootste oorzaak daarvan zijn de stijgende energieprijzen. En de kloof groeit. Op sommige plekken in Nederland gaat ruim 20 procent van het inkomen direct naar de energierekening. Maar niet overal in het land worden we even hard geraakt. Hoe hoog zijn de energiekosten in jouw woonplaats?

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat niet overal in Nederland hetzelfde gemiddelde inkomen wordt verdiend. Maar ondanks de bestaande verschillen zorgen de stijgende energieprijzen voor een nog grotere kloof. Dat blijkt uit een analyse van energiebedrijf Zonneplan.

Van energieprijs naar energiequote

Het energiebedrijf heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van CBS-cijfers, in combinatie met de gemiddelde maandelijkse energiekosten van huishoudens. Vervolgens zijn die energiekosten vergeleken met het gemiddeld besteedbaar inkomen van de huishoudens, en later gecorrigeerd aan de hand van de grootte en de samenstellingen van deze huishoudens. Het resultaat hiervan? Een zogenoemde energiequote per woonplaats of gemeente.

Als we kijken naar het verschil in energiequote per provincie, dan komt Groningen er het minst goed vanaf. In de noordelijke provincie gaat ruim 23 procent van het besteedbaar inkomen naar de energierekening. Op kleinere schaal blijkt ook dat de verschillen binnen provincie Groningen aanzienlijk zijn. Waar Groningen stad 17,2 procent van het gemiddeld besteedbaar inkomen kwijt is aan de de rekeningen van de energieleverancier, loopt dat in Westerwolde op tot 28 procent.

De laagste kosten (relatief gezien, dan)

Wat betreft de relatieve bedragen die aan energie worden besteed, komen huishoudens in de provincie Noord-Holland er het beste vanaf. Daar gaat 16,1 procent van het beschikbaar inkomen op aan gas en elektriciteit. Amsterdam betaalt relatief gezien het minst. In de hoofdstad gaat 13,7 procent van het gemiddeld besteedbaar inkomen op aan energie.

Er zijn verschillende verklaringen te vinden voor de grote verschillen in relatieve kosten aan de energierekening. Gemiddeld ligt het inkomen in het Randstedelijk gebied hoger dan in andere delen van het land. Tegelijkertijd zijn de huizen in steden vaak kleiner, waardoor de energiekosten relatief gezien ook lager zijn dan op andere plekken. Tel die factoren bij elkaar op, en de kloof groeit. Het resultaat is dat sommige plaatsen in Nederland relatief gezien dubbel zoveel van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan de energierekening, dan op andere plekken.

Ben je benieuwd hoe groot het percentage van het gemiddeld besteedbaar inkomen is, dat huishoudens in jouw woonplaats afdragen aan de energierekening? Dat kun je zien op de kaart hieronder.