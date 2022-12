Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít zijn de mensen in Nederland die in de grootste huizen wonen

De opties op de huizenmarkt zijn beperkt. En ook al dalen de huizenprijzen, afgelopen zomer was de gemiddelde prijs van een huis nog 448.000 duizend euro. En als daarnaast het afsluiten van een hypotheek steeds moeilijker wordt, is het kopen van een woonruimte voor veel mensen slechts een verre droom. Welke groep heeft het in Nederland het best bekeken, als we kijken naar het gemiddelde woonoppervlak?

Hoe zit het met de verdeling van vierkante meters woonruimte in Nederland? Het woonoppervlak is op zijn zachtst gezegd niet evenredig verdeeld over alle mensen in het land. De grootste factor die daarbij een rol speelt, zijn de verschillende levensfases waarin mensen zich bevinden. Zo zijn mensen die samenwonen, kinderen hebben of gescheiden zijn, aangewezen op verschillende aantallen vierkante meters om in te wonen, blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het gemiddelde woonoppervlak

Gemiddeld moesten Nederlanders het in 2021 doen met 53 vierkante meter woonoppervlak. De grootste oorzaak van het verschil in het aantal vierkante meters per persoon, is terug te vinden in de levensfase waarin iemand zich bevindt. Daarnaast hebben ouderen in Nederland gemiddeld een grotere woonruimte dan jonge mensen. Hoe meer mensen er in één huis wonen, hoe kleiner het gemiddelde woonoppervlak.

De kleinste huizen

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat mensen tussen de 15 en 20 jaar starten met een woonoppervlak van gemiddeld 56 vierkante meter. In de fase die daarop volgt, neemt dit aantal meters af. Dit is te verklaren doordat mensen gaan samenwonen of kinderen krijgen. Vanaf 35-jarige leeftijd stijgt het aantal vierkante meters woonoppervlak per persoon licht. In diezelfde fase van personen tussen de 35 en 55 jaar zijn het mannen die over het algemeen gemiddeld een grotere woonruimte hebben dan vrouwen. In de fase die daarop volgt, vanaf 55 jaar zijn het vrouwen die een gemiddeld een grotere woonruimte hebben.

De grootste huizen

Wie er als beste uit de bus komt, zijn alleenstaande oudere vrouwen. Eén van de redenen kan worden gevonden in het feit dat mannen in veel gevallen op jongere leeftijd overlijden. Hierdoor zijn het vaker vrouwen die alleen achterblijven in de woning. Het verschil tussen oudere mannen en vrouwen is het grootst binnen de leeftijdscategorie 85- tot 90-jarigen. Die vrouwen hebben gemiddeld een woonoppervlak van 90,4 vierkante meter tegenover een oppervlak van 77,0 vierkante meter voor mannen.