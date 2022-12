Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de best betaalde stages, loopt op tot 1600 euro per maand

Grof geld verdienen voor je stage is de droom van elke student. Voor slechts een klein gedeelte van hen wordt deze droom werkelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat je de kant van de advocatuur moet opzoeken als je flink wilt verdienen. Al krijg je het meest bij een andere functie.

Magnet.me, een online platform voor studenten, starters en werkgevers, analyseerde ruim 4300 WO- en hbo-stages die het afgelopen jaar op hun website stonden en vergeleek die cijfers met het jaar 2021.

Stijging stagevergoeding niet fors

De stagevergoedingen stegen met ruim 3 procent, maar dat viel medeoprichter Laurens van Nues toch een beetje tegen. „Als je kijkt naar de inflatie en andere cijfers, is de stijging niet heel fors. Wellicht gaan we die correctie volgend jaar wel zien, omdat bedrijven vaak van tevoren een vast bedrag vaststellen”, legt hij uit.

De sector die de best betaalde stages aanbiedt, is de advocatuur. Daar zit al jaren geen verandering in. Studenten kregen gemiddeld 679 euro per maand. Het kan nog bonter: er zijn kantoren die stagiaires maar liefst 1500 euro per maand aanbieden. Dat komt omdat zij vechten voor de beste studenten met de hoop dat zij blijven plakken.

Consultants zitten met een gemiddelde stagevergoeding van 658 euro per maand dicht in de buurt van advocatenkantoren.

🤑 Stage lopen? En als we het toch over stages hebben: zit jij bovenop het nieuws? Schrijf je graag over entertainmentnieuws en de nieuwste Netflix-series, maar ook over het ‘hardere’ nieuws? Dan is een stage bij Metro misschien wel voor je weggelegd. Het is misschien niet één van de best betaalde uit deze lijst, maar volgens deze huidige stagiair wel een van de leukste.

De best betaalde stage

De best betaalde stage op het moment vind je bij het strategisch adviesbureau Eden McCallum. Een analist-stagiair krijgt daar iedere maand een vergoeding van 1600 euro. Je hebt ook zeker financieel niks te klagen wanneer je stage loopt bij OC&C Strategy Consultants of Torq Capital Partners, die betalen beiden een stagevergoeding van 1500 euro per maand en staan daarmee op een gedeelde tweede plek.

Dat klinkt allemaal als veel geld, maar dat moet niet de drijfveer zijn voor studenten om stage te lopen, is van Nues van mening. „Je leert veel tijdens je studie, maar werken is toch anders. Bij een werkstuk weet je precies wat je moet doen om een 8 te krijgen. Maar in je werk zijn opdrachten niet zo gekaderd of moet je zelf bepalen wat je doet. Ook kan het zo zijn dat een 8 in de praktijk niet meer goed genoeg is. Als je geen 10 haalt, betekent het toch dat je grote fouten hebt gemaakt. In sommige situaties kun je je geen enkele fout veroorloven.”