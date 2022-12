Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Corrupte medewerkers Belastingdienst vogelvrij door brakke systemen

De Belastingdienst kan amper onderzoek doen naar mogelijk corrupte medewerkers. Dat komt omdat er geen logsysteem is om te registreren wie welke gegevens opvraagt. Zo blijft vaag welke adresgegevens, financiële informatie of kentekens via medewerkers van de dienst in het criminele milieu belanden.

In september kwam NRC met het nieuws dat corruptie bij de fiscus lastig te traceren is. Nu moet staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) dat officieel erkennen. In een brief aan de Tweede Kamer zegt hij dat het onduidelijk is wanneer corruptie wel opgespoord kan worden. Na de onthullingen in NRC werden kamervragen gesteld. De brief is daar een antwoord op.

Belastingdienst heeft 900 systemen

In het epistel van van Rij zijn nog enkele bijzondere details te lezen. Zo werkt de Belastingdienst met negenhonderd verschillende systemen. Die zijn meestal niet met elkaar gekoppeld. Ook zijn ze niet ingericht om op individuele basis vast te leggen welke informatie medewerkers opvragen. De systemen zijn over het algemeen oud en bij het ontwerpen is niet aan een zogenaamd logsysteem gedacht, staat in de brief.

Volgens de staatssecretaris hebben 10.000 werknemers bij de Belastingdienst toegang tot informatie over burgers. Die gaan er niet allemaal even netjes mee om. In oktober meldde Het Parool dat er 920.000 euro cash gevonden was bij een belastingfunctionaris. De ambtenaar wordt ervan verdacht dat hij dit geld verdiende door gegevens te verkopen die hij van de Belastingdienst had. Dit bewijzen is onmogelijk, omdat er geen loggegevens zijn. De rechtszaak is nog in volle gang.

Boete voor illegale ‘zwarte lijst’

De Belastingdienst is niet voor het eerst in opspraak voor het niet op orde hebben van computersystemen. Begin dit jaar moest het overheidsorgaan een recordboete van 3,7 miljoen euro betalen wegens een illegaal toeslagensysteem. Dat bevatte kenmerken van Nederlandse burgers, waaronder hun inkomen, etniciteit, afkomst en gezondheid. Op basis van die kenmerken werd een risicoscore aangemaakt.

Deze ‘zwarte lijst’ stond centraal in het Toeslagenschandaal en volgens de Autoriteit Persoonsgegevens rammelde de beveiliging. Zo werd data zelden verwijderd, waardoor een misstap in het verleden burgers blijft achtervolgen. Bovendien was er geen geldige grondslag voor het opslaan van kenmerken van Nederlandse burgers. Een overtreding van de privacywet.