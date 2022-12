Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filosoof Fleur Jongepier loopt weg bij Op1 na Qatar-uitspraken Gordon: ‘Ik vertrek’

Het was een tijdje stil rondom Gordon, maar gisteravond was hij weer als vertrouwd op de buis te zien. Hij schoof aan bij Op1 om te vertellen over zijn leven in Dubai en zijn nieuwe programma’s. Het werd meteen een geruchtmakend moment: nadat hij zijn licht had laten schijnen over de situatie in Qatar, besloot medegast Fleur Jongepier om op te stappen.

Jongepier was te gast omdat ze stopte als universitair docent vanwege grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de wijze waarop haar werkgever daarmee was omgegaan.

Gordon: ‘Ik vind het een beetje overtrokken allemaal’

Gordon vertoeft dus tegenwoordig in Dubai, maar dat is volgens hem absoluut niet te vergelijken met Qatar. „Er wonen negen miljoen expats, daar kun je het niet maken als land om mensen in de gevangenis te gooien voor homoseksualiteit. Dat is in het verleden wel gebeurd, maar dat gebeurt nu niet meer.”

„Kijk, er zijn natuurlijk genoeg problemen”, geeft hij toe. „Daar kun je ook niet je ogen voor sluiten en dat moeten we ook vooral niet doen.” Op de vraag van presentator Tijs van der Brink of hij het terecht vindt dat we „allemaal een punt maken” van de situatie in Qatar antwoordt hij: „Om heel eerlijk te zijn vind ik het een beetje overtrokken allemaal. We zitten nu allemaal als Nederlanders met ons belerende vingertje te wijzen naar Qatar, terwijl we verantwoordelijk zijn voor de slavernij van 150 jaar geleden. Laten we eerst naar onszelf kijken voordat we dat soort dingen gaan roepen.”

Gordon noemt het ‘moraalridder-gedrag’ en Jongepier stapt op

Als Van den Brink vraagt of we er dan maar niets van moeten zeggen, bemoeit ook medegast en voetballer Redouan El Yaakoubi zich met het gesprek. „Niet per se niets van zeggen, maar ik denk dat iedereen weet dat twaalf jaar geleden de keuze werd gemaakt om in Qatar het WK te spelen. Iedereen was van tevoren natuurlijk al goed op de hoogte. Die stadions komen niet opeens uit de lucht vallen.”

„Ik vind het zulk moraalridder-gedrag”, zegt Gordon daarop. Hij vindt dat Nederlanders de hand in eigen boezem moeten steken. „Kijk nou naar die gruwelijkheden die Nederlanders hebben gedaan in Zuid-Afrika met Jan van Riebeeck. Kijk naar de gruwelijkheden in Indonesië die we als Nederlanders hebben begaan. We zijn allemaal zo woke met zijn allen. Houd erover op. We moeten niet onze ogen sluiten, maar laten we het over leuke dingen hebben.”

„Laten we dat doen, maar het is wel een discussie die heel erg belangrijk blijft”, zegt presentatrice Giovanca Ostiana. Als ze een luchtiger onderwerp (Gordon is terug op Instagram) probeert aan te snijden, wordt ze onderbroken door Jongepier. „Ik vertrek”, zegt ze terwijl ze wegloopt, tot verbazing van de aanwezigen aan tafel. De filosofe geeft geen reden voor haar vertrek. „We weten niet waarom”, verduidelijkt Van der Brink. Gordon: „Wat heb ik verkeerd gezegd?”

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer (ook te gast) suggereert daarna dat haar vertrek te maken kan hebben met het feit dat Jongepier het moeilijk vindt om over dat onderwerp te praten. „Ik hoop dat ze er nog is en dat we met haar kunnen praten”, reageert Ostiana nog. Of Gordon en Jongepier later nog over het spraakmakende moment hebben gepraat, is onduidelijk.



Ruim een jaar geleden verruilde Gordon Nederland voor Dubai. Dat we als Nederland met een belerende vinger naar Qatar wijzen vindt de presentator overdreven. ''Het is allemaal zo'n moraalridder gedrag. Kijk naar de gruwelijkheden die we als Nederland hebben gedaan.'' #Op1 pic.twitter.com/t2jBIxl9xj — Op1 (@op1npo) December 6, 2022

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.