Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Naar deze dingen zochten Nederlanders het meest op Google in 2022

Ieder jaar zet Google de meest uitgevoerde zoekopdrachten op een rij in Year in Search. Een soort Spotify Wrapped dus, maar dan voor de zoekmachine. Wat zochten Nederlanders dit jaar het meest? Onze collega van WANT, Mark Hofman, vertelt het je.

Hoe we het ooit zonder deden weet ik niet, want Google is voor mij persoonlijk meermaals per week de redder in nood. Niet handig om te gebruiken bij lichamelijke klachten (je gaat altijd dood), wel voor het uitvogelen van hoe het leven werkt (en dan vooral de boormachine). Talloze Nederlanders gebruiken de zoekmachine net zo fanatiek als ik, maar waar zochten ze het afgelopen jaar het meeste naar?

Google Year in Search: wat Nederlanders in 2022 het meeste zochten

Ieder jaar komt Google met de zogeheten Year in Search-lijst. Het is een overzicht van de meest gezochte termen op de zoekmachine. Niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal en regionaal. Zie het als een Spotify Wrapped 2022, maar dan voor Google. Heel leuk, maar je hebt er praktisch gezien helemaal niets aan.

Al met al is het wel interessant om te zien wat Nederlanders gedurende een jaar als 2022 precies zoeken op Google. Zo is Oekraïne logischerwijs dé zoekterm van 2022 en zijn ook namen als Jeroen Rietbergen, Ali B en The Voice of Holland terug te vinden. Al kunnen we niet anders zeggen dan dat de top 10 Trending Zoekopdrachten ook een paar verrassingen kent.

Dit zochten jullie als Nederlanders het afgelopen jaar het meest:

Oekraïne Jeroen Rietbergen Viaplay Ali B Testen voor toegang Jeffrey Dahmer Wordle Queen Elizabeth HBO Max Quarantaineregels

Nederlanders, films & series en beroemdheden

Naast de algemene zoekopdrachten houdt Google ook goed in de gaten welke andere onderwerpen we als consument interessant vinden. Zo zijn er ook dit jaar weer verschillende lijsten in specifieke categorieën samengesteld door het Amerikaanse bedrijf.

De volledige top 10 van trending Nederlanders is als volgt:

Jeroen Rietbergen Ali B Lil’ Kleine Linda de Mol Breghje Kommers Glennis Grace Tahmina Akefi Marc Overmars Johan Derksen Matthijs van Nieuwkerk

Google Year in Search ziet er op gebied van films en tv-programma’s als volgt uit:

BOOS Boer Zoekt Vrouw Stranger Things Over Mijn Lijk DAHMER The Tinder Swindler The Voice Kamp van Koningsbrugge Don’t Look Up House of the Dragon

En met betrekking tot de bekende koppies van deze wereld:

Johnny Depp Amber Heard Vladimir Poetin Will Smith Laura Pausini Mika Anna Delvey Andrew Tate Novak Djokovic Ryan Grantham

Google in 2022: technologie, duurzaamheid en vragen

We zijn bij WANT natuurlijk ontzettend geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met technologie, duurzaamheid en wetenschap. Wat dat betreft is er ook genoeg gezocht het afgelopen jaar.

Op het gebied van technologie en gaming (opvallende combinatie) zag de top 10 in Google er als volgt uit:

Wordle iPhone 14 James Webb-ruimtetelescoop WhatsApp storing FIFA 23 iPhone 13 NFT iOS 16 Samsung S22 Elden Ring

Nederlanders hebben duidelijk ook voldoende interesse in duurzaamheid en milieu. Het afgelopen jaar zochten we ons rot op:

Klimaatverandering Storm Eunice Elektrische kachel Boerenprotest Gasprijs Infraroodpaneel Energietoeslag Energieplafond Storm Franklin Storm Corrie

We vragen ons uiteraard ook voldoende af in een jaar, maar deze tien vragen stelden we het meest aan Google: