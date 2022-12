Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tijdvak STAP-budget overgeslagen, pas weer vanaf 28 februari aan te vragen

Pas vanaf 28 februari is het weer mogelijk om een zogeheten STAP-budget aan te vragen, melden ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Dennis Wiersma (Onderwijs) vandaag. Eerst was beloofd dat dat op 2 januari al kon. Iedereen ouder dan 18 jaar kan 1000 euro aanvragen voor bijscholing, mits diegene geen AOW ontvangt.

Ook moet de opleiding zijn geregistreerd in het STAP-register. Maar er zijn signalen dat misbruik wordt gemaakt van de regeling. Voordat er nieuwe aanvragen mogelijk zijn, wil het kabinet orde op zaken stellen.

‘Januaritijdvak’ STAP-budget overgeslagen

Er wordt nu onderzoek gedaan naar ruim 3500 opleidingen bij 200 opleiders. Zolang dat onderzoek loopt, hebben de opleiders nog steeds recht op geld vanuit het STAP-budget. De overheid wil geen scholing subsidiëren die achteraf niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden. Daarom wordt het zogenoemde ‘januaritijdvak’ overgeslagen en zijn aanvragen pas weer mogelijk vanaf 28 februari. Het totale budget van 160 miljoen euro dat beschikbaar is voor volgend jaar, blijft gelijk.

Ongewenste ‘snoepreisjes’

Het kabinet wil niet dat het budget wordt gebruikt als „ongepast verdienmodel”. Van Gennip meldde aan de Kamer dat er „snoepreisjes” en cursussen mee gefinancierd werden die helemaal niet waren gericht op de arbeidsmarkt. Er komen onder meer keurmerken voor opleiders om aan te tonen dat zij voldoen aan de STAP-eisen. Ook wordt gekeken of het budget alleen kan worden ingezet in sectoren met tekorten zoals de ICT, het onderwijs, gezondheidszorg of techniek. Het kabinet werkt de maatregelen „de komende periode” verder uit.

Ruim 200.000 mensen hebben tot dusver gebruikgemaakt van de regeling.

Boze reacties

200.000 gelukkige mensen, maar ook een hele hoop mensen die balen. Elke ronde zitten mensen weer te wachten op het STAP-budget dat ze niet krijgen. Er is namelijk super veel animo voor de subsidie. De vorige ronde kwamen er een hoop klachten van mensen die uren in de wachtrij hadden gestaan en uiteindelijk alsnog te laat waren.