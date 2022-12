Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel bieden mensen voor het uit de schappengehaalde Anne Frank-servies

De kom met daarop een tekening van een lachende Anne Frank is populair op Marktplaats. Er wordt al 100 euro geboden voor zo’n kom van fabrikant Blond Amsterdam. Het serviesgoed werd vorige week maandag uit de handel genomen, toen er ophef ontstond over de vrolijke afbeelding van het Joodse meisje dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters werd weggevoerd uit Het Achterhuis.

Een week geleden boden mensen nog een tientje, maar de bedragen lopen inmiddels dus flink op.

Prijs servies Anne Frank loopt steeds verder op

Direct nadat Blond Amsterdam het servies uit de handel haalde, verschenen de eerste exemplaren op Marktplaats. Voor die exemplaren werd rond de 50 euro gevraagd en geboden, maar de prijs loopt steeds verder op. Eerst 75 euro, even later 80 euro en uiteinderlijk bij een van de andere vier verkopers maar liefst 100 euro. Er is op dit moment zelfs een bod van 100.000 euro te vinden, maar dat is hoogst waarschijnlijk satire.

Aanbieders spreken van „gloednieuwe en ongebruikte exemplaren, nooit meer te verkrijgen”. Diverse aanbieders hebben meer kommetjes ingeslagen en verkopen die nu per stuk. Sommigen bieden er zelfs twee aan. Een schuldgevoel is waarschijnlijk niet aanwezig. Een van de verkopers stelt dat ze de controversie niet snapt en het „onzin” vindt.

Blond Amsterdam erg geschrokken

Blond Amsterdam schenkt de opbrengst van kommetjes die in de winkel zijn verkocht voordat de ophef ontstond aan de Anne Frankstichting, heeft de fabrikant laten weten. Het was vandaag nog niet bekend om hoeveel geld het gaat. Mensen die een kom hebben gekocht, mogen die ook ruilen of terugsturen aan de fabriek. „De kom hoort in een serie met Hollandse taferelen en helden waar we trots op zijn. Dit is absoluut niet onze bedoeling geweest en we zijn hiervan geschrokken”, aldus het bedrijf.



