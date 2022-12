Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Center Parcs gooit tóch temperatuur weer omhoog na vele klachten: ‘Kind had paarse lippen’

Klappertanden, paarse lippen en extra sjaals: de Center Parcs Kempervennen-recensies zijn de laatste tijd niet bepaald positief. De temperaturen in zowel de huisjes als de zwembaden zijn omlaag gegooid. Vervelend, maar onvermijdelijk, liet een woordvoerder vorige week weten. „We doen het niet om geld te besparen, maar omdat de overheid dit van ons vraagt.”

Deze week zijn die lage temperaturen opeens wél te vermijden. Center Parcs laat namelijk weten de temperaturen weer te verhogen, tot grote vreugde van de klanten.

‘Overal net iets te koud’

Waar de huisjes voorheen nog tot 24 graden verwarmd konden worden, is de thermostaat nu op 21 graden gezet. Het zwembadwater van het subtropisch bad is van 30 naar 28 graden gegaan. Dat is de reden dat het nu slechte reviews regent:

Volgens Jan is het „overal net iets te koud”. Hij is niet alleen. Volgens Esmee was het zwembad water koud en is „er niks subtropisch aan te vinden”. Een vrouw vertrok zelfs eerder: „Ik had geen zin om nog te zwemmen in dat koude bad.” Verder wordt er geschreven dat gasten bibberden, met sjaals aan tafel zaten en ijskoud wakker werden. De open haard was ook geen goede warmtebron. „De open haard is om te lachen, geeft helemaal geen warmte. De blokken die verkocht worden kosten goud, maar geven nul warmte.” Er is geen positieve review te vinden over de locatie De Kempervennen.

En dat is natuurlijk niet zo fijn voor het imago van Center Parcs. Daarom is besloten daar verandering in te brengen.

Center Parcs onderneemt actie

Center Parcs heeft na alle kritiek besloten het zwembadwater weer een graadje omhoog te doen. „Wij merken naar mate het kouder wordt dat dezelfde temperatuur in het zwembad als kouder wordt ervaren”, zegt Mark Giethoorn van Center Parcs tegen Editie NL. „We hebben deze veranderingen namelijk al afgelopen zomer doorgevoerd.” Ze kregen toen amper klachten over de temperaturen.

