Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Natuurijs en vorst: komt het schaatsen er nu dan écht aan?

Schaatsen uit het vet? Echt, maar dan ook écht natuurijs? We krijgen nachtenlang vorst, dus het moet bijna wel dat een paar baantjes kunnen gaan trekken. Weerdienst Weeronline heeft het verlossende antwoord: „In ieder geval op ondergelopen weilanden.”

Ja, we krijgen natuurijs. Maar we moeten niet meteen denken dat we de beroemde tochten in ons land kunnen gaan schaatsen. Laat staan ‘die ene’. Maar Metro begon toch vorige week ook al over natuurijs?, horen we je denken. Klopt. Elke update willen we weten natuurlijk, net als over een al dan niet witte kerst.

Koude winterweek goed voor natuurijs

Er staat ons een koude winterweek te wachten met temperaturen die ’s nachts ruim onder het vriespunt duiken, meldt Weeronline. Gaat het genoeg zijn om op grote schaal op de schaats te komen of blijft het natuurijs beperkt tot ondergelopen skeelerbanen en weilanden?

Nu er koude lucht wordt aangevoerd vanuit Oost-Europa, begint bij veel mensen de schaatskoorts toe te nemen. De afgelopen dagen hadden we nog vaak te maken met lage bewolking en mist, waardoor de temperatuur rond het vriespunt bleef hangen. Inmiddels bereikt drogere lucht ons land, waardoor er meer opklaringen voorkomen en de temperatuur zeker in de nacht diep onder het vriespunt duikt.

Schaatsen na paar nachtjes matige vorst

Voor de echte schaatsliefhebbers zijn ondergelopen weilanden en opgespoten (skeeler)banen als eerste beschikbaar om op te schaatsen. Na een nacht of twee met matige vorst is de kans al groot dat het ijs dik genoeg is om met kleine groepen het ijs te betreden op deze plaatsen. Dinsdag zullen de eerste beelden van schaatsers op de Ryptsjerksterpolder en de skeelerbaan in Winterswijk waarschijnlijk wel binnenkomen.

Tot en met woensdag komen de maxima nauwelijks boven het vriespunt uit, dus het ijs kan dan snel dikker worden. Ook de rest van de week blijven de nachten koud, maar overdag komt de temperatuur wel een tijd boven het vriespunt uit. Het ijs wordt echter nauwelijks aangetast doordat de lucht erg droog blijft. Mogelijk sluit een aantal ijsbanen wel een aantal uur de deuren zodat de kwaliteit van het ijs goed blijft.

Eerste marathon op natuurijs

Naast de recreatieve schaatsers wachten ook de marathonschaatsers in spanning af waar de eerste marathon op natuurijs verreden gaat worden. Vaak strijden Haaksbergen en Noordlaren met elkaar voor deze primeur. Het gaat dan om ondergelopen schaatsbaantjes en niet de vrije natuur. In beide plaatsen wordt het komende nachten erg koud met minima van -5 tot lokaal -10 graden. De kans is aanwezig dat deze week de eerste marathon op natuurijs verreden wordt, maar dat is ook afhankelijk van de kwaliteit van het ijs. De KNSB houdt de situatie komende dagen scherp in de gaten.

Schaatsen op de Amsterdamse grachten?

Het is natuurlijk mooi dat op sommige plaatsen de schaatsen uit het vet kunnen, maar kunnen we ook ouderwetse foto’s verwachten van hordes schaatsers op de grachten van Amsterdam en grote meren? Weerlonline meldt: „Helaas lijkt dat er niet in te zitten. Uiteindelijk is het ijs onder de meest ideale omstandigheden zo’n 8 centimeter dik, wat bij lange na niet genoeg is om grote mensenmassa’s veilig te laten schaatsen. Daarnaast gaat vanaf volgende week de wind weer uit het zuidwesten waaien. Daarmee wordt zachtere lucht aangevoerd, waardoor het ijs snel dunner wordt. De koude winterweek levert dus zeker even schaatspret op, maar toertochten en koek en zopie langs de Amsterdamse grachten zit er niet in.”

Die ene vraag die Metro aan Weeronline-man Jaco van Wezel stelde, gaat dus eigenlijk al niet meer op. Om de vraag ‘en die ene, de Elfstedentocht?’ kan Van Wezel wel lachen. Zijn antwoord, niet geheel serieus: „In 2091 misschien?”