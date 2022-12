Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt haalt uit naar kabinet: ‘Werk 14 uur per dag en zit aan mijn tax’

De Tweede Kamer debatteerde gisteravond over het omstreden en veelbesproken prijsplafond. Hierin had Pieter Omtzigt geen goed woord over voor het kabinet en deed hij een aantal opvallende uitspraken. „Ik zit op het randje van wat ik aankan aan werk in mijn eentje.”

Het prijsplafond houdt in dat er een maximumprijs komt voor gas en/of stroom. Ongeacht wat de energieleveranciers in Nederland hebben betaald, mogen ze niet meer vragen dan een vastgestelde, lage prijs. Het plan krijgt bakken kritiek: zo zou de regeling te ingewikkeld zijn, vallen talloze huishoudens mogelijk buiten de boot en kunnen energiemaatschappijen ervan profiteren.

De Tweede Kamer is gisteravond toch, weliswaar met frisse tegenzin, akkoord gegaan. Het is „niet de meest briljante regeling ooit door de overheid bedacht”, gaf Henri Bontenbal (CDA) toe. Desondanks steunt een meerderheid de regeling.

Omtzigt trekt aan de bel: ‘Kreeg voorstel pas twee dagen van tevoren’

Omtzigt is allesbehalve fan van het prijsplafond, maar dat was niet het enige waar hij gisteravond over viel. Hij haalde fel uit naar het kabinet omdat de Kamer pas deze week het 89 pagina’s tellende voorstel ontving. „Nu kom ik dan ook maar echt met iets wat ik liever niet had willen doen in dit wetgevingsoverleg”, begint hij zijn relaas. „Dit stuk, deze regeling, ligt al weken op het bureau van de Europese Commissie. Er wordt al weken over onderhandeld met de energiemaatschappijen. En als Kamerleden die het publieke belang moeten dienen krijgen we hem twee dagen van tevoren. Met negentig pagina’s.”

Het Kamerlid vertelt wat hij tegen de regeringspartijen zei toen ze hem vroegen of ze het voorstel moeten accepteren. „Ik zit hier ondertussen aan mijn tax. Want u heeft er al voor gezorgd dat ik zogenaamd gewillig afsplitser ben en dus 75 procent minder ondersteuning krijg dan eenmansfracties. Dan kijk ik echt naar bepaalde hoeken, want u weet allemaal hoe ik uit de fracties geslingerd ben. Wat er in het kabinet over mij besproken is.” Hij doelt hierbij op het beruchte ‘functie elders’-verhaal.

„Ik heb geen stemrecht meer in commissies”, gaat hij verder. „Niets. Dat zit mij best wel behoorlijk hoog. En als het geen wetgevingsoverleg is heb ik halve spreektijden. Dan mag ik hier soms negentig seconden praten. En dan vraagt u aan mij of ik binnen twee dagen dit plus het pensioenpakket wil beoordelen.”

‘Op deze manier maak ik fouten en maakt u ook fouten’

Omtzigt geeft aan dat hij dat alsnog doet, maar daar een hoge prijs voor moet betalen. „Ik werk op dit momenteel 14, 15 uur per dag om te begrijpen hoe wetgeving hier doorgevoerd wordt. Ik vind het pijnlijk dat we dat doen, want op deze manier maak ik fouten en maakt u ook fouten. U moet eerst eens kijken hoe de fouten uit de wetgeving gehaald kunnen worden voordat je dit op tafel legt, omdat de regering toch niets anders heeft.”

De politicus, die vorig jaar met een burn-out kampte, zegt achter de schermen al veel eerder aan de bel te hebben getrokken. „Dit is een best diep punt, dat ik na twee jaar in mijn eentje alsnog in deze Kamer moet maken, want ik heb het achter elke gordijntje gezegd. Tegen iedereen hier. Dat ik op het randje zit van wat ik aankan aan werk in mijn eentje. Terwijl het kabinet mij toch niet netjes behandeld heeft in het Kinderopvangtoeslag-schandaal.”



