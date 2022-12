Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alweer lachen met een voorspelling van Buienradar: ‘Denk dat Oost-Brabant niet meer bestaat’

De woorden ‘hilarisch’ en ‘Buienradar’ liggen normaal gesproken ver van elkaar af, maar de weersite heeft in korte tijd toch al twee keer de lachers op de hand gekregen met een bijzondere voorspelling. Ging het eerder om een tropisch weerbericht dat niet bleek te kloppen, nu sloeg de site door naar de andere kant van het spectrum.

Nederlanders die Buienrader checkten op 20 oktober wisten niet wat ze zagen: de site voorspelde dat het eind oktober dagenlang 35 graden zou worden. Daar bleek dus niets van waar te zijn. Hoewel er hier en daar wat verwarring ontstond, wisten de meeste mensen meteen dat er iets niet in de haak was en dat leidde dan ook tot de nodige hilariteit. „Als dit uitkomt, vreet ik mijn bikini op!”, schreef weervrouw Helga van Leur bijvoorbeeld.

Alweer hilariteit op Twitter om voorspelling van Buienradar

Je zou denken dat ze bij Buienrader sindsdien wat beter opletten, maar vanochtend was het wéér raak met een foute voorspelling. Dit keer geen tropische hitte, maar juist hele ijzige kou: een temperatuur van, jawel, -70 graden in Uden. Dit keer zal niemand hebben gedacht dat er enige waarheid in het weerbericht zat en werd er dan ook vooral kostelijk om gelachen. „Ik denk dat Oost-Brabant niet meer bestaat na vandaag”, vermoedt iemand grappend. Een ander: „Help de Limburgers door deze moeilijke winter: -70 volgens Buienradar. Wie nu nog de klimaatverandering ontkent.”



ojaaa, Beeld en bron buienradar NL !! -70, we gaan de ijstijd weer in 🤣 🤣 🤣 pic.twitter.com/pmeHgonPm9 — dirk lensen PD0LVL (@DirkLensen) December 15, 2022



Vast Siberische hackers … — Jan Ringenier (@JaRi1962) December 15, 2022



In m n achtertuin pic.twitter.com/vhr8Musr4K — Jl De Bont (@BontJl) December 15, 2022



En waarom zou dit onjuist zijn? Is het ontkennen niet een complot? En wie garandeert, dat normalere waarden wèl kloppen? Dit is echt wel het failliet van Buienradar. — Peter_de_Jong_83 (@PeterdeJong831) December 15, 2022



Siberische taferelen in Uden volgens het KNMI: weerkaart geeft -70 graden aan https://t.co/orTud88J0K ‘Inmiddels geeft de weerhut weer de juiste actuele temperatuur aan’, meldt Buienradar. pic.twitter.com/XGR8bPF3qA — Joey van Maanen (@JoeyvanMaanen) December 15, 2022

Buienrader herstelt fout snel weer

Buienrader heeft het foutje overigens snel weer hersteld. „Meetstation Volkel had vannacht een hiccup. Koud hè?”, schrijft de site met een knipoog. „Uiteraard klopt deze waarde niet, maar inmiddels geeft de weerhut weer de juiste actuele temperatuur aan.” Hoewel we gelukkig niet hoeven te vrezen voor een terugkeer van de ijstijd, is het natuurlijk wel flink koud in het land. Weeronline meldde vandaag dat het bijna overal vriest, met -3 graden in Amsterdam, -2 in Leeuwarden en -9 in het zuidoosten.



