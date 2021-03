Toch geen debat over ‘functie elders’ vanavond, voorstel Rutte om gesprekken geheim te houden afgewezen

Toch geen debat over de mislukte verkenning en ‘functie elders’. Dat debat zou vandaag plaatsvinden, werd verplaatst naar 19.00 uur en is net wéér verplaatst, naar morgenochtend. Alle benodigde documenten waren namelijk niet op tijd in de Kamer. Veel partijleiders waren het erover eens dat het debat het beste morgenochtend plaats kan vinden.

Waar de (meeste) partijleiders het nog meer over eens waren: het voorstel van demissionair premier Mark Rutte. Of beter gezegd, ze waren het erover eens dat ze het vooral níet eens waren met Rutte. Zijn voorstel was namelijk om zijn gehele verkenningsgesprek bekend te maken, maar die van alle andere partijleiders niet. Dat is volgens hem goed omdat er anders te veel tijd gaat zitten in het herstellen van persoonlijke verhoudingen.

Voorzitter Khadija Arib zou dan wel alle andere gesprekken ‘scannen’, om te kijken of iemand (en wie) CDA’er Pieter Omtzigt heeft genoemd. Die gesprekken vonden namelijk plaats in vertrouwelijkheid, dus zou Rutte het zonde vinden als uitspraken die partijleiders hebben gedaan over collega’s alsnog bekend worden. Formeren zou dan nog lastiger worden (en nog langer duren) dan al het geval is.



Ze hebben @eerdmans en Joost mag weten wie nog meer wijs gemaakt dat er geen gespreksverslagen bestonden. Nu komt Rutte ineens op de proppen dat hij weet heeft van 16 van deze verslagen. Dit is werkelijk heel bijzonder wat hier gebeurd. #debat #functieeldersdebat #functieelders pic.twitter.com/SNwlxej1jN — Mark de Hollander (@markdehollander) March 31, 2021

Rutte: ‘Mijn gesprek openbaar’

De demissionair premier zei dat hij zijn eigen gesprek wel openbaar moest laten worden, juist omdat hij dit voorstel doet. Maar hij drong er bij collega’s op aan niet hetzelfde voorstel te doen. Dat zou druk zetten op fractievoorzitters die hun gesprek wellicht wél vertrouwelijk willen houden.

Maar Rutte’s uitleg mocht niet baten: vrijwel niemand voelde wat voor zijn voorstel. Alleen Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) gingen deels mee in Ruttes argument over de vertrouwelijkheid van de gesprekken. Geert Wilders (PVV) was de eerste fractievoorzitter die hard tegen het voorstel van de premier inging. Hij beschuldigde Rutte en Arib ook van een ‘een-tweetje’, maar daar wilde de voorzitter niets van weten. Iedereen is volgens haar vrij om een voorstel te doen.

‘Geheime onderhandelingen?’

Waar mensen op social media nog het meest over vallen, is dat er tijdens de hele vergadering gerept wordt over transparantie en betrouwbaarheid, maar er toch nog een ‘geheime’ onderhandeling plaatsvindt. Nadat voorzitter Khadija Arib de vergadering namelijk schorste, gingen voor het publiek de microfoons uit. Maar een flink aantal partijleiders staat toch nog met elkaar (en Arib) te kletsen. „Vergadering gesloten, dan hoort de voorzitter weg te lopen”, merkt iemand op.



Vergadering gesloten, dan hoort de voorzitter weg te lopen. #debat https://t.co/hnU9PWtZ14 — Ria Blanke Vrouw (@DMWorldLAev) March 31, 2021

„Wat zijn ze hier nog aan het bespreken?”, vraagt Erwin zich af. En Aukje vindt dat de microfoon nog wel even ‘open’ mag.

https://twitter.com/erwinappels/status/1377316320950239233



Mag de microfoon nog even open?#debat — aukje de vries (@aukjedevries1) March 31, 2021