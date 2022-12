Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Levensgrote letters Top 2000 Café ongezien gestolen van Mediapark Hilversum

Als je kerst en de jaarafsluiting zegt, zeg je de Top 2000. De muzikale eindejaarslijst is in volle gang en kent veel liefhebbers. Maar zouden het ook liefhebbers zijn geweest die vannacht drie levensgrote verlichte letters van de Top 2000 in Hilversum hebben gestolen?

Voor het Beeld en Geluid-gebouw op het Mediapark in Hilversum – waar in het Top 2000 Café de radiolijst wordt gedraaid – zijn de T, O en P verdwenen. Nu valt er alleen nog maar ‘2000’ te lezen voor het pand. Het moet een zware klus zijn geweest, die zeker opgevallen moet zijn, aldus NH Nieuws.

Diefstal Top 2000-letters

NPO Radio 2 heeft inmiddels aangifte gedaan van diefstal. De politie bevestigt die aangifte na berichtgeving van NH Nieuws en zegt onderzoek te doen. De opvallende letters staan al sinds de beginjaren voor het museum wanneer de muzikale eindejaarlijst gaande is. Wie de letters gestolen heeft, is onbekend.

Eerder was ook al een incident in het Top 2000 Café, er ontstond namelijk brand. Het was een klein brandje in het kerstdecor, maar het had slecht kunnen aflopen als een beveiliger niet vlug het brandje had geblust. Het publiek moest vooral lachen om de brand. Veel bezoekers filmden het blusmoment. Ook heerst er verdeling over de nieuwe presentator van het programma Top 2000 a gogo, wat Herman van der Zandt heeft overgenomen van Matthijs van Nieuwkerk. Zijn afwezigheid heeft alles te maken met het vernietigende artikel dat de Volkskrant eerder over de presentator publiceerde.



Wat gaat de tijd toch snel! We zijn inmiddels al een tijdje over de helft, maar gelukkig komen er nog veel mooie nummers aan. Naar welk nummer kijk jij uit?#Top2000 #NPORadio2 pic.twitter.com/2y27koG3pD — NPO Radio 2 (@NPORadio2) December 28, 2022

Luisteraars stellen eindejaarslijst samen

In het Top 2000 Café draaien dj’s van NPO Radio 2 tussen kerst en oud en nieuw de nummers uit de jaarlijkse Top 2000. De luisteraar stelt de eindejaarslijst zelf samen door te stemmen op diens favoriete nummers. Fans kunnen tot en met de jaarwisseling op vertoon van een kaartje bij het café naar binnen om daar van de muziek te genieten.