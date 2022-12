Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben je de kou zat? Nu volgt regen en wind (maar dat is gunstig voor je energieverbruik)

Wat een kou hebben we gehad, om over de gladheid nog maar te zwijgen. Ben je dat beu? Zondag slaat het weer later op de dag helemaal om. Eén voordeel: het weer wordt veel gunstiger voor je energieverbruik en daarmee natuurlijk voor je energierekening.

Morgen verloopt de dag nog koud, met een aantrekkende wind. En al maakte Buienradar een flinke maar onbedoelde slipper door te voorspellen dat het in het Brabantse Uden -70 graden zou worden, koud was het in heel Nederland wel. En glad. Daar komt verandering in. Zondagavond volgt regen en stijgt het kwik. Begin volgende week wordt het regionaal 13 graden.

Nog even de kou trotseren

De eerste dag van het weekend start dus koud, meldt weerdienst Weeronline. In de vroege ochtend vriest het overal met temperaturen tussen -1 en -6 graden. Vooral in het zuiden, midden en oosten van het land kan de dag regionaal ook mistig beginnen. Op een zeer lokaal winters buitje in de Kop van Noord-Holland of op de westelijke Waddeneilanden na blijft het droog. Bij een mix van wolken en zon wordt het zaterdagmiddag op veel plaatsen 1 of 2 graden. Daar waar het grijs blijft met mist en lage bewolking. De kans hierop is het grootst in Oost-Nederland, kan het kwik net onder nul blijven steken. In de nacht naar zondag gaat het overal vriezen met minima tussen -2 en -6 graden.

De zondag start droog en in de ochtend kan nog even de zon te zien zijn. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. De temperatuur ligt in de middag rond het vriespunt, nog altijd die kou dus, en de aantrekkende zuidenwind veroorzaakt een gevoelstemperatuur van zo’n -5 graden.

Na de kou volgt de regen

Aan het einde van de dag volgt vanuit het zuidwesten regen. Daarbij loopt het kwik ’s avonds op naar een graad of 3. In het oosten en noordoosten blijft het wat langer koud en dan is tijdelijke gladheid niet uitgesloten. De kans dat de neerslag als sneeuw begint is heel klein.

En dan… is het geen winter meer, maar weer herfst. De eerste dagen na het weekend is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Bij een stevige zuiden- tot zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 8 tot 11 graden. Dinsdag kan het zelfs 11 tot 13 graden worden. Ook ’s nachts blijft het dan ruim boven nul. Later in de week wordt het minder zacht, maar de kans op een terugkeer van echt winterweer voor kerst is heel klein.

Zachter weer positief voor energie verbruik

De verwarming moest afgelopen week flink opengedraaid worden in veel huishoudens. Toch neemt de kans op nog meer kou de komende weken af, waarmee het energieverbruik gaat dalen.

Het koude winterweer heeft sinds begin december gezorgd voor een stijging van het energieverbruik in Nederland van 30 procent. De weermodellen laten volgens Weeronline geen koud signaal zien voor de komende weken. Vaker hebben we te maken met wind vanaf zee, waardoor relatief zachte lucht wordt aangevoerd. Dat is dus goed nieuws voor het energieverbruik. En dus jouw energierekening.

Het wisselvalliger weertype zorgt ook voor meer wind, waardoor de opwek van windenergie waarschijnlijk zal stijgen. Het gasverbruik zal in het algemeen dalen, omdat er minder vorst wordt verwacht ten opzichte van nu.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa wordt het een stuk zachter. Op Europees niveau is dat dus waarschijnlijk goed nieuws voor de gasprijs.