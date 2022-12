Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mismatch’-slachtoffer Barbara Quee vond alsnog haar biologische moeder: ‘Ze kreeg na de bevalling te horen dat ik was overleden’

Barbara Quee, de vrouw die de Spoorloos-affaire aan het rollen bracht, heeft alsnog haar biologische moeder gevonden. Ze schoof gisteravond aan bij Op1 om hierover te vertellen, samen met haar vriendin en compagnon Fiona Teggatz.

Quee kreeg na de zoektocht in Spoorloos argwaan, doordat de boel ietwat abrupt werd afgedaan. Ze ging later zelf op onderzoek uit en er bleek een hoop niet te kloppen. Samen met Teggatz zette ze een onderzoeksbureau op en ontdekte ze een andere mismatch. In oktober bracht Kees van der Spek in zijn programma Oplichters Aangepakt de dubieuze praktijken rondom het programma aan het licht. De twee verhalen hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn door de fixer Edwin Vela in Colombia in gang gezet. Spoorloos-presentator Derk Bolt vermoedt dat er geen opzet in het spel was, een reactie die Quee in een ander programma een „tenenkrommend„ noemde. KRO-NCRV besloot naar aanleiding van de uitzendingen van Van der Spek meerdere matches te onderzoeken. Daaruit kwam een derde mismatch naar voren.

Teggatz had meteen na de Spoorloos-aflevering van Quee het gevoel dat er iets niet in de haak was. „Ik doe al tien jaar lang zoektochten, eigenlijk op dezelfde voet als Spoorloos, maar dan vanuit mijn woonkamer. Dat doe ik omdat ik zelf al 26 jaar op zoek ben naar mijn biologische moeder, maar haar niet kan vinden. Hierdoor weet je hoe je iemand moet helpen.”

Barbara Quee: ‘Ze is altijd in de veronderstelling geweest dat ik er niet meer was’

Ondanks de pijnlijke gang van zaken zet Quee het zoeken naar haar moeder onverminderd voort. Een paar weken geleden is er dan eindelijk die vurig gehoopte doorbraak. Met hulp van Spoorloos staat ze haar DNA-materiaal af aan een wereldwijde databank en blijkt er een match te zijn met een volle broer. „Hij had heel veel gegevens in zijn adoptiedossier staan over onze moeder, daarmee konden Fiona en ik haar vinden”, vertelt ze. Ze heeft haar biologische moeder inmiddels kunnen spreken en zelfs al even kunnen zien via een videobelletje. Elkaar in het ‘echt’ zien, laat nog even op zich wachten. Quee heeft nog niet naar Colombia kunnen reizen.

Maar hoe verloopt nu zo’n eerste contact? De shock blijkt groot bij de biologische moeder van Quee: die wist namelijk niet dat ze nog leeft. „Ik hoorde van haar dat zij eigenlijk direct na de bevalling heeft vernomen dat ik overleden zou zijn. Dus zij is altijd in die veronderstelling geweest dat ik er niet meer was. Dan ben ik er dus en dat was voor haar heel bizar.”

Zo’n eerste telefoontje is sowieso wat onwennig. „Het is natuurlijk heel lastig, want wat zeg je voor het eerst tegen je moeder als je haar nog nooit gesproken en gezien hebt? Het is lastig om toch kenbaar te maken wie je bent, omdat je niet weet hoe de zaak bij haar leeft. Het is natuurlijk een super delicate kwestie. Feitelijk is het een persoon waarmee ik alleen een bloedband heb, maar ik ken haar verder niet. Ik weet niet hoe ze gaat reageren.”

Biologische moeder Quee gelooft haar niet meteen

Quee probeerde aan de telefoon te verifiëren of ze de juiste persoon te pakken had. „Bent u diegene die wij op het oog hebben vanuit de papieren? Dat gaf ze toe, alleen het was voor haar heel moeilijk om direct te reageren. Ze geloofde het niet meteen. Het had gewoon even tijd nodig, voordat zij ook van de schrik was bekomen.”



Haar moeder drong vervolgens aan op een DNA-test, juist omdat ze altijd dacht dat Quee was overleden. Vorige week vrijdag kwam het resultaat: het is onomstotelijk bewezen dat de vrouw haar moeder is. „Als je dan ook daadwerkelijk leest dat ze het is: dat is ongelooflijk. Vooral omdat ik dat na alles wat er de afgelopen twee maanden is gepasseerd ook echt niet meer had gedacht dat dit zou gebeuren.”

