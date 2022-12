Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers diep ontroerd door afscheidsconcert Rob de Nijs: ‘Janken om de allerlaatste Malle Babbe ooit’

Ruim 1,2 miljoen mensen zaten gisteravond aan de buis gekluisterd voor Het is mooi geweest, het afscheidsconcert van Rob de Nijs. Kijkers waren diep ontroerd door het uitzwaai-optreden en komen superlatieven tekort voor de muzikale legende. „Mooier dan dit wordt het niet.”

De loopbaan van De Nijs begint zestig jaar geleden, als hij op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band De Lords wint. Hij schrijft door de jaren heen verschillende hits op zijn naam, maar het zou nog tot 1996 duren voor hij zijn eerste en enige nummer 1-hit scoort met Banger Hart. Eind 2019 onthult De Nijs aan Parkinson te lijden en zet hij een punt achter zijn carrière. In 2020 verschijnt zijn laatste album ’t Is Mooi Geweest.

Laatste optreden Rob de Nijs

In juni gaf hij zijn allerlaatste optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dit werd gisteren uitgezonden door omroep MAX. De 79-jarige zanger pinkte een traantje weg tijdens het concert. Hij werd met een staande ovatie ontvangen en ook tijdens het optreden stonden fans meerde malen op. De zaal zong hits als Malle Babbe en Foto van Vroeger luidkeels mee. Tijdens het concert traden ook meerdere gastartiesten op. Zo beklommen onder anderen Paskal Jakobsen, Waylon, Trijntje Oosterhuis, Danny Vera, Claudia de Breij en Sanne Wallis de Vries het podium.

Tranen vloeien rijkelijk bij kijkers

Jan Slagter, de omroepbaas van MAX, schrijft op Twitter dat hij ontzettend trots is dat ze het laatste concert van De Nijs hebben mogen registreren en uitzenden. „Deze grote Nederlandse zanger verdient alle lof en eer! Dank voor alle mooie reacties, het zal Rob goed doen deze te lezen. Bedankt Rob voor alle mooie liedjes!”

Kijkers raken niet uitgepraat over het concert. Zij zijn diep onder de indruk en hielden het net als De Nijs zelf niet droog. De zanger wordt onder andere „cultureel erfgoed” en een „levende legende” genoemd. Er is veel bewondering voor het feit dat De Nijs ondanks zijn ziekte nog steeds de „sterren van de hemel zingt”. „Hoewel de beste man behoorlijk verzwakt is door ziekte zingt hij nog steeds uitstekend. Dan ben je wel een échte artiest. Gewoon doorgaan tot de laatste snik”, klinkt er.

Zeker Malle Babbe, een van zijn grootste hits, wist een waar tranendal te ontlokken. „Zit ik hier te janken om de laatste Malle Babbe die Rob ooit zal zingen”, schrijft een kijker. Een ander: „Trombonesolo bij Malle Babbe en het is alsof iemand uien staat te snijden hier.”

Ook bekende Nederlanders genoten met volle teugen van het concert. „In mijn vak kwam ik hem vaak tegen in het circuit, het doet me nu veel hem zo kwetsbaar te zien. Wat een groots artiest en mens”, deelt zangeres en presentatrice Marga Bult. Frans Bauer is ook lyrisch. „Wat een geweldig concert! Een emotionele rollercoaster, wat een grootheid!” Volgens Fleur Agema (PVV) „zingt Rob de Nijs nog altijd recht je hart in”.



Prachtig, ontroerend en zo mooi. In een lichaam van vandaag maar met een stem van gisteren 🙏 #robdenijs — Hasto (@stokkermans) December 15, 2022

Prachtig, ontroerend en zo mooi. In een lichaam van vandaag maar met een stem van gisteren 🙏 #robdenijs — Hasto (@stokkermans) December 15, 2022



Zojuist het afscheid concert van #robdenijs op televisie gezien. Indrukwekkend en ontroerend. Heel bijzonder dat je op zo'n wijze afscheid kunt nemen van je carrière. — Paulien (@groot_paulien) December 15, 2022

Zojuist het afscheid concert van #robdenijs op televisie gezien. Indrukwekkend en ontroerend. Heel bijzonder dat je op zo'n wijze afscheid kunt nemen van je carrière. — Paulien (@groot_paulien) December 15, 2022



Rob de Nijs is cultureel erfgoed. En niet omdat hij in een rolstoel met parkinson een fenomenaal laatste optreden geeft. #robdenijs — Rick Kraus (@RickKraus) December 15, 2022

Rob de Nijs is cultureel erfgoed. En niet omdat hij in een rolstoel met parkinson een fenomenaal laatste optreden geeft. #robdenijs — Rick Kraus (@RickKraus) December 15, 2022



Oh God, na getriggerd te zijn door Twitter het afscheid van #robdenijs aan het terugkijken… Zo breekbaar, zo mooi, zo bekend allemaal! Onsterfelijk! — DaanG (@MommieWatson) December 15, 2022

Oh God, na getriggerd te zijn door Twitter het afscheid van #robdenijs aan het terugkijken… Zo breekbaar, zo mooi, zo bekend allemaal! Onsterfelijk! — DaanG (@MommieWatson) December 15, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Genoten, meegezongen en tranen gelaten, wat een prachtig concert van #robdenijs geweldig dat hij nog met zo'n gevoel die mooie liedjes aan ons kan laten horen. Gastoptredens allemaal TOP! ❤️ #eenseenfanaltijdeenfan pic.twitter.com/xt22jth60H — Roos van Tilborg🌹🌹 (@bosjerozen) December 15, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een mooie registratie van het laatste concert van #robdenijs.

Gelukkig heeft die rot ziekte geen grip op zijn stem. Die klinkt nog altijd vertrouwd en warm. #hetismooigeweest pic.twitter.com/1fB8EXf58X — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) December 15, 2022



Wauw. Deze man verdient nou echt het predikaat levende legende 🙌🏼👏🏼 #RobdeNijs #hetismooigeweest — Frank Mouthaan (@Dunne076) December 15, 2022

Wauw. Deze man verdient nou echt het predikaat levende legende 🙌🏼👏🏼 #RobdeNijs #hetismooigeweest — Frank Mouthaan (@Dunne076) December 15, 2022



Geef me gisteren in ruil voor vandaag….. #robdenijs Mooier dan dit wordt het niet… Parkinson, Alzheimer, dementie. Geef me gisteren in ruil voor vandaag…. 🙏 — Hein (@HeinKiv) December 15, 2022

Geef me gisteren in ruil voor vandaag….. #robdenijs Mooier dan dit wordt het niet… Parkinson, Alzheimer, dementie. Geef me gisteren in ruil voor vandaag…. 🙏 — Hein (@HeinKiv) December 15, 2022

Je kunt het afscheidsconcert terugkijken via NPO Start.