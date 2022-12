Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drama bij grote brand in Lyon: veel doden, waaronder kinderen

In een voorstad van de Franse stad Lyon zijn vannacht zeker tien mensen, onder wie vijf kinderen, om het leven gekomen. Het drama gebeurde door een grote brand in een flatgebouw.

Vier slachtoffers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Tien anderen, onder wie twee brandweerlieden, raakten lichtgewond.

Hulpdiensten rukken massaal uit voor drama Lyon

De brandweer arriveerde rond half vier de afgelopen nacht bij het wooncomplex in Vaulx-en-Velin. Zo’n 170 brandweerlieden en 65 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. Zij hebben de vuurzee onder controle kunnen krijgen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het vuur ontstond op de begane grond en sloeg over tot naar de derde verdieping, aldus de brandweer tegen Franse media.

De bij de brand in Lyon omgekomen kinderen zijn volgens de NOS tussen de 3 en 15 jaar oud.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Vaulx-en-Velin, bij Lyon in Frankrijk, zijn afgelopen nacht bij een brand in een appartementsgebouw 10 mensen om het leven gekomen, onder wie 5 kinderen tussen 3 en 15 jaar. https://t.co/Atr44JALjs #deochtend @FrankRenout pic.twitter.com/0fqnJXGqIt — Radio 1 (@radio1be) December 16, 2022

‘Rillingen over de rug’

Olivier Klein, de minister van Wonen voor de regio Borne, heeft op Twitter op de ramp in Lyon gereageerd. Hij meldt „dat de rillingen over zijn rug liepen bij het horen van het aantal slachtoffers”. Klein reist af naar de plek van de brand.

De Telegraaf quote een man die honderd meter van het afgebrande gebouw in Lyon woont. Hij werd wakker werd van de brand en zegt: „Rond 02.00 uur, 02.25 uur hoorden we het geschreeuw van kinderen. Toen we de ramen openden, zagen we rook naar buiten komen. Buren kwamen aan met een ladder. Daarmee hebben we mensen die op de eerste verdieping aan de tuinzijde wonen kunnen evacueren.”