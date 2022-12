Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koning spreekt in jaarlijkse kersttoespraak over ‘schaduw van zorgen’ én stipt slavernijverleden aan

Vandaag sprak koning Willem-Alexander zoals hij dat elk jaar op eerste kerstdag doet, ons weer toe over het afgelopen jaar. In zijn jaarlijkse kersttoespraak sprak hij over de ‘schaduw van zorgen’ rond kerst. Hij zei dat ‘belangrijke beslissingen niet meer vooruitgeschoven moeten worden’. Daarnaast stipte hij het slavernijverleden aan, waar het kabinet onlangs excuses voor aanbood.

De kersttoespraak is niet live, maar werd afgelopen donderdag al opgenomen in de DNA Salon in het woonpaleis van het koninklijk gezin, Huis ten Bosch in Den Haag.

‘Schaduw van zorgen’ over kerst

We kunnen niet ontkennen dat veel mensen in ons land het moeilijk hebben met de huidige inflatie én hoge energieprijzen. Boodschappen betalen is voor sommigen al moeilijk, laat staan een uitgebreid kerstdiner en cadeautjes voor je kinderen. Die ‘schaduw van zorgen’ rondom kerst hield de koning bezig in zijn kersttoespraak. Die zorgen van de koning gaan echter niet alleen om financiële zaken, maar ook om bijvoorbeeld het klimaat. De politiek moet volgens hem stoppen met het ‘vooruitschuiven van belangrijke zaken’.

„We voelen op onze klompen aan dat we moeilijke beslissingen niet meer vooruit kunnen schuiven. Lapmiddelen en noodverbanden helpen niet meer, het moet anders.” Daarnaast benadrukte Willem-Alexander in zijn jaarlijkse kersttoespraak het belang van in gesprek blijven met andersdenkenden. „Laten we zorgen dat we elkaar niet verliezen. Gun elkaar het voordeel van de twijfel.”



Koning Willem-Alexander spreekt de kersttoespraak uit in de DNA Salon in Paleis Huis ten Bosch. ⁰Lees de volledige toespraak: https://t.co/epH5AgWvk0 pic.twitter.com/39ViWEGMAa — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) December 25, 2022

Kersttoespraak van de koning

Ook sprak de koning dus over het slavernijverleden. „Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst”, sprak de koning vandaag in zijn kersttoespraak.

De koning haakte aan bij de excuses die premier Mark Rutte afgelopen maandag namens de regering aanbood voor het slavernijverleden. Rutte zei toen ook dat de koning erbij zal zijn als op 1 juli in Amsterdam het einde van de slavernij in 1873 wordt herdacht. „De koning voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp”, aldus Rutte. Willem-Alexander bevestigde dat vandaag in zijn kersttoespraak.

De hele toespraak van de koning kun je hier teruglezen.