Vlees, vis of vega: zo veel duurder wordt het kerstdiner dit jaar

Het koffietje onderweg, de wekelijkse boodschappen en de energierekening: allemaal zijn ze het afgelopen jaar duurder geworden. En mocht je de ambitie hebben om voor de komende kerstdagen uren in de keuken te staan om je gasten te verwennen met een feestelijk maal, dan kun rekenen op deze gaskosten. Met de stijgende energiekosten en de hogere supermarktprijzen: hoeveel duurder wordt een gemiddeld kerstdiner dit jaar?

Allereerst is de prijs van het diner natuurlijk sterk afhankelijk van de menukeuze. Ga je voor het klassieke kalkoen, aardappel-gratin en ijstaart-concept, of kies je voor gourmetten?

De kerstkosten anno 2022

Welk gerecht er ook op de planning staat, in (bijna) iedere kerstkeuken zal er gebruik worden gemaakt van boter. En juist dat product is in het afgelopen jaar enorm gestegen, vanwege de vraag naar melkvet. Volgens RTL Nieuws was de groothandelsprijs van 1 kilo boter gelijk aan 3,37 euro. In 2022 hing er aan diezelfde kilo boter een prijskaartje van 7,22 euro. Percentueel gaat het dus over een prijsstijging van ruim 114 procent.

Geen kerstdiner, zonder boter en olijfolie

Dat voelt de consument. Zo betaalde je in november 2021 nog 2,35 euro voor 250 gram ongezouten roomboter bij Albert Heijn. In december 2022 betalen we 3,19 euro voor datzelfde product: een stijging van 35,7 procent. Bij de Jumbo ben je overigens een stuk goedkoper uit, daar kost 250 ongezouten roomboter momenteel 2,49 euro. Over het algemeen zijn volgens het CBS vetten en oliën dit jaar 33,6 procent duurder dan een jaar geleden. Waar een fles traditionele olijfolie bij de Hoogvliet een jaar geleden in de kerstmaand 4,99 euro kostte, mag je daar nu 6,79 euro voor afrekenen.

Vlees, vis of vegetarisch?

Kies je voor een klassiek hoofdgerecht met vlees? Dan kun zul je dat ook behoorlijk voelen in de portemonnee. Volgens cijfers van het CBS, gepubliceerd in september 2022, is de prijs van vlees dit jaar zo’n 17 tot 19 procent gestegen. Als we de hertenbiefstuk onder de loep nemen via de website Supermarktscanner, blijkt dat je dit jaar 7,99 euro voor een stukje betaalt, terwijl dit vorig jaar 6,75 euro was. Percentueel komt dat neer op een prijsstijging van 18,4 procent. Ga je overigens niet naar de AH, maar naar de Aldi? Dan betaal je geen 31,96 euro voor een kilo hertenbiefstuk, maar 23,96 euro per kilo. Een behoorlijk verschil. Je kunt ook bij de Dekamarkt terecht om dit stuk vlees in te slaan: daar betaal je 27,65 per kilo.

Volgens het CBS is de prijs van vis, schaaldieren en schelpdieren tussen augustus 2021 en augustus 2022 met 13,9 procent omhoog gegaan. Ben je van plan om dit jaar zalm op huid te serveren? Dan betaal je bij de Dirk geen 19,58 euro zoals in december 2021, maar 21,78 euro. Een ruime 11 procent meer.

Ook met een vegetarisch kerstdiner kun je het budget dit jaar flink ophogen. Kies je bijvoorbeeld voor een vegetarische pastei met paddenstoelen? Gemiddeld zijn de champignons in Nederland sinds december 2021 met 23,4 procent gestegen.

Gourmetten

Spaarplatform Raisin.nl heeft zich over de kosten van de befaamde gourmettraditie gebogen. Met een boodschappenlijst om zes personen aan tafel te voorzien van een diner, ben je bij Albert Heijn dit jaar 21 procent duurder uit, dan voor diezelfde boodschappen een jaar eerder. De prijs van stokbrood is bij deze supermarkt van 0,79 euro in 2021, gestegen naar 0,99 euro dit jaar. En zie je het niet zitten om zelf het vlees te snijden, maar kies je voor een klaargemaakte gourmetschotel? Dan kun je nu 6,99 euro voor die schotel neertellen: een prijsstijging van 40 procent, in vergelijking met een jaar geleden.

Ben je benieuwd hoe je het beste kunt besparen op boodschappen? Dit zijn de beste tips van onze lezers. Daarnaast zijn er in december flink wat aanbiedingen te vinden bij de verschillende supermarkten. Gelukkig hoef je hiervoor niet langer alle verschillende folders aan de keukentafel door te spitten, maar kun je deze makkelijk vergelijken via allerlei apps en websites. Een tip van Eelco Habets, algemeen directeur bij spaarsite Raisin: „Zit je dit jaar dus echt krap bij kas? Schroom dan niet aan je gasten te vragen om allemaal een gerechtje mee te nemen of om in de kosten te delen – zo vier je de kerst (bijna) net zo goed als andere jaren.”