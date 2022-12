Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In 2022 werd het leven duurder, maar hoe zit dat met 2023?

Het zijn dure tijden. Of het nu om boodschappen, een biertje of de energierekening gaat: het is voor veel mensen even schrikken bij het afrekenen. Maar hoe zit dat in 2023? Moeten we onze portemonnee blijven trekken, of gloort er hoop aan de horizon? Financieel journalist Jean Dohmen vertelde hier vandaag over bij Goedemorgen Nederland.

Een van de grootste financiële zorgen van veel Nederlanders is ongetwijfeld de energierekening. Om huishoudens verlichting te bieden, heeft het kabinet het prijsplafond bedacht. Dit houdt in dat er een maximumprijs voor gas en/of stroom komt. Ongeacht wat de energieleveranciers in Nederland hebben betaald, mogen ze niet meer vragen dan een vastgestelde, lage prijs. Het plan krijgt bakken kritiek, maar de Kamer is vorige week mokkend akkoord gegaan met de regeling.

Prijsplafond helpt met dure energierekening en meer

Dat prijsplafond gaat ons zeker helpen, denkt Dohmen. „Veel mensen maken zich zorgen over hun energierekening. Of ze de kosten kunnen blijven betalen, of ze de verwarming wat hoger kunnen zetten als het koud is. Het prijsplafond gaat wel flink verschil maken. Het kost ongeveer acht miljard euro, maar het betekent eigenlijk dat er een rem wordt gezet op die energierekening. De overheid past eigenlijk het verschil bij.” Er zitten wel wat haken en ogen aan. „Het kan voor iedereen verschillend uitpakken. Er zitten vrij complexe berekeningen achter, zo ontdekten we de afgelopen dagen.”

Het prijsplafond is niet alleen goed nieuws voor je energierekening, maar heeft ook zijn weerslag op andere gebieden. „Je ziet dat de drijvende kracht achter de inflatie, die dit jaar op ongeveer 10 procent uitkomt, die gestegen energieprijzen zijn. Je zag dat uit die energieprijzen de inflatie langzaam begon door te werken naar andere sectoren. Je ziet dat veel mensen ervaren dat voedsel, dus de supermarkten, een stuk duurder zijn geworden. Dan zet dit in ieder geval een rem op die enorme stijgende uitgaven.”

‘Koopkracht daalt vier procent door inflatie’

Dat klinkt goed dus, maar er is niet alleen maar goud wat er blinkt. „Het Centraal Planbureau heeft berekeningen voor de koopkracht in zijn geheel gemaakt. Dit en volgend jaar bij elkaar zit je toch op een achteruitgang van vier procent. Dat is heel fors en heeft alles te maken met die economische situatie.”

Bijzonder is dat we dit jaar nog wél sprake is van een economische groei van vier procent. „Dat heeft nog alles te maken met een soort na-effect van corona. Daar is een enorme sprong gemaakt, dat heeft ook dat tekort op de arbeidsmarkt aangejaagd. Dat is toch positief. Als je kijkt naar je verwachtingen bij een recessie en als je al die problemen hoort, dan denk je dat de werkloosheid ook wel zal oplopen. Dat gebeurt eigenlijk maar in heel beperkte mate.” Dat is dus volgens Dohmen dus hoopvol. „Mocht je dan toch je baan verliezen, dan is de kans groot dat je werk zult vinden.”

Je kunt Goedemorgen Nederland terugkijken via NPO Start.