Bekende Nederlanders vieren volop kerst: van André en Monique naar Guus en Manon

Op sociale media vliegen de kerstwensen van BN’ers je om de oren. Ze vieren volop kerst en plaatsen daar maar wat graag allerlei foto’s van. Zo zien we in de Instagram Story van André Hazes dat hij kerst gisteravond vierde met onder meer zijn ex Monique Westenberg en hun zoontje André.

„Dit moet kerst zijn…”, schrijft hij vervolgens bij een foto waarop te zien is dat hij de knoop van zijn broek heeft losgemaakt vanwege het vele eten. Westenberg deelt een foto van zichzelf met Hazes en hun zoontje. „Fijne dagen allemaal. Veel gezelligheid en liefde voor jullie. Geniet met elkaar”, schrijft ze daarbij.

Ook deelt Hazes een foto met vrienden en familie, waarbij hij schrijft erg dankbaar te zijn. „Na alles wat ik heb meegemaakt heb ik deze mannen nog steeds voor, naast en achter mij staan”, schrijft de zanger, die eerder in een Videolanddocumentaire vertelde dat hij een groot probleem had met alcohol en drugs. „Ik ben dankbaar voor het afgelopen jaar en hoe hecht onze vriendschap en de liefde onderling gegroeid is.”



BN’ers volop in de kerstsfeer

Yolanthe Cabau deelt op Instagram een foto met haar zoontje Xess Xava, waarop te zien is dat ze allebei gehuld zijn in hetzelfde rode pak en elkaar omhelzen voor een kerstboom. „Merry Xmas everybody!!”, schrijft de actrice bij de foto. „Love and hugs from us to you!!” Radio-dj Bram Krikke deelt via het medium een foto met zijn vriendin voor de kerstboom, allebei gehuld in een kersttrui. „Fijne kersemus”, schrijft hij daarbij.



‘Geen kerst zonder All You Need Is Love’

Ook zanger Guus Meeuwis wenst al zijn fans een fijne kerst. Daarbij staat hij nog even extra stil bij de kerstspecial van All You Need Is Love, waarin ook hij te zien was. „Het is geen kerst, zonder de All You Need is Love kerstspecial”, schrijft hij. „Fijne Feestdagen allemaal!” Kijkers thuis waren zeker geroerd door de kerstspecial, maar ook een tikje teleurgesteld.

„Effe een golden oldie, blijft goed deze”, schrijft presentatrice Chantal Janzen bij een video van een kerstkoor, waarbij één vrouw uitbundig zingt met een groene feestbril op. „Merry alles, lieve mensen. Maak ‘t gezellig deze dagen”, schrijft Janzen. „Oh en over 20 jaar wil ik dit zijn, in dit koor. Wie mee wil doen, is welkom.”